El buen recuerdo que tienen Lionel Messi y Rodrigo de Paul del árbitro de Argentina - Cabo Verde

Lionel Messi y Rodrigo De Paul, claves en Inter de Miami y en la Selección Argentina.

La conexión especial entre Lionel Messi y Drew Fischer, en la previa de la Selección Argentina ante Cabo Verde.

La Selección Argentina ya se encuentra instalada en Miami con la mente puesta en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En medio de la planificación táctica de Lionel Scaloni, la confirmación del cuerpo arbitral encendió las alarmas de la nostalgia y la ilusión estadística.

El canadiense Drew Fischer fue designado como el árbitro principal, un nombre que trae excelentes recuerdos y una fuerte conexión norteamericana con los máximos referentes del plantel, como Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Otro triunfo en Dallas. La Selección Argentina cerró con puntaje perfecto y otro gol de Lionel Messi

Fischer cuenta con un único antecedente dirigiendo a la Selección Argentina. Sucedió el 9 de junio de 2024, en un amistoso preparatorio disputado en Filadelfia contra Ecuador. Aquella noche, el conjunto nacional se impuso 1-0 con un recordado gol de Ángel Di María. Ese partido marcó el inicio de la concentración de un plantel que, semanas más tarde, terminaría coronándose bicampeón de América en suelo estadounidense.

Donde Fischer es un auténtico conocido de la casa es en la Major League Soccer (MLS), liga en la que acumula 229 partidos y donde fue galardonado como el mejor árbitro de la temporada 2025.

Su máximo vínculo con las estrellas argentinas se dio el 6 de diciembre de 2025, cuando le tocó impartir justicia en la gran final de la MLS Cup entre el Inter Miami y Vancouver Whitecaps. En aquella noche histórica en el Chase Stadium, Fischer fue testigo preferencial del primer título de liga de las Garzas.

El partido terminó con victoria 3 a 1 para el equipo rosa, bajo una notable producción argentina. En aquella ocasión, Lionel Messi comandó el ataque y repartió dos asistencias clave, mientras que Rodrigo De Paul consolidado como pilar del mediocampo en Miami, anotó el 2 a 1 parcial. Por su parte, Tadeo Allende selló el tercer gol para desatar el festejo del conjunto que dirigía Javier Mascherano.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul, claves en Inter de Miami y en la Selección Argentina.

Un cruce reglamentario y una vieja polémica con Lionel Messi

A pesar de los buenos resultados deportivos bajo su tutela, la relación de Fischer con el capitán argentino también sumó un capítulo de tensión. En mayo de 2024, el canadiense le aplicó de forma estricta a Lionel Messi la "regla de los dos minutos" fuera del campo tras recibir atención médica por una infracción. La rigidez de la norma provocó el enojo frente a las cámaras del astro rosarino, quien lanzó un tajante: "Con este tipo de reglas, mal vamos".

Por fuera del universo albiceleste, el colegiado carga con un antecedente polémico en la Concacaf Nations League 2023, cuando desde el VAR propició una extensa adición de tiempo que le permitió a México empatar agónicamente su serie ante Honduras.

Presente en el Mundial 2026

Fischer llega al duelo de este viernes con ritmo y solidez en el certamen, habiendo controlado los encuentros de fase de grupos entre Francia (3-0 a Irak) y Croacia (2 a 1 a Ghana). En Miami, una ciudad que Lionel Messi y Rodrigo De Paul conocen a la perfección, la terna netamente norteamericana buscará pasar desapercibida en un partido donde Argentina se juega el todo por el todo.

Para el compromiso entre la Selección Argentina y Cabo Verde, el canadiense estará acompañado por el siguiente equipo arbitral: Micheal Barwegen (Canadá) y Lyes Arfa serán los asistentes, mientras que la mexicana Katia Garcíaoficiará como cuarta árbitra y su compatriota Sandra Ramírez será la asistente de reserva.