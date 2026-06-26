Cabo Verde será el rival de la Selección Argentina en 16vos del Mundial

Cabo Verde será el rival de la Argentina en16vos del Mundial.

Cabo Verde empató con Arabia Saudita, aprovechó la derrota de Uruguay con España, se clasificó segundo en el grupo y será el rival de la Selección Argentina el próximo viernes 3 de julio en Miami.

En la previa, el sorteo le había hecho un guiño a la Argentina por los rivales del grupo, pero avizoraba una complicación rápida en 16vos, ya que la lógica indicaba que se enfrentaría a España o Uruguay, pero la Selección charrúa fue la enorme decepción del Mundial 2026 y se quedó afuera con la caída ante España.

La hazaña de Cabo Verde comenzó a gestarse en la primera fecha, cuando logró rescatar un punto contra nada menos que uno de los grandes candidatos como España. Luego, contra Uruguay, fue la confirmación de que se trataría de un rival duro de vencer. Estuvo en ventaja, se lo dieron vuelta y llegó al empate. En la última jornada priorizó la igualdad que lo llevaba a los 16vos del Mundial.





Noticia en desarrollo...

Compartí esta nota en redes sociales:







