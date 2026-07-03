La racha que Los Andes buscará derribar en Isidro Casanova

A través del tiempo, Los Andes y Almirante Brown registran un historial con más de nueve décadas de antigüedad, bastante parejo, pero con desventaja para el cuadro de Lomas de Zamora en los últimos años, por lo que en el choque de este sábado en Isidro Casanova buscará cortar una larga sequía.

El equipo de Leonardo Lemos , que cortó en Puerto Madryn con un invicto de 11 partidos , se ubica 3º en la zona A de la Primera Nacional con 29 puntos, mientras que el de Andrés Montenegro se posiciona 7º con 26 unidades.

En rojo. Las expulsiones de Los Andes en Puerto Madryn, con un fresco antecedente

Un día especial. Se cumplen dos años de un título muy recordado en Los Andes

Sobre un total de 64 enfrentamientos, Almirante Brown le lleva un partido de ventaja (25 a 24), con 15 empates. Entre 1997, año del último triunfo de Los Andes en Isidro Casanova hasta la actualidad, hubo 12 partidos, de los cuáles el Mirasol ganó siete, el Milrayitas dos y se registraron tres empates.

Es cierto que hubo “baches” por militar los clubes en diferentes categorías: entre 1997 y 2004; luego del 2010 al 2019 y finalmente entre 2020 y 2026.

Los Andes lleva años sin vencer en Isidro Casanova.

Los Andes lleva 21 años -nueve partidos-, sin vencer al elenco de Isidro Casanova: fue por el Torneo Clausura de Primera B por 2-1, en el estadio Eduardo Gallardón, el 29 de mayo de 2005. Goles de Pablo González y Walter Gómez Guevera e/c; Gonzalo Peralta para la visita.

Los Andes goleó en el Fragata

Sin embargo, para ubicar la última alegría de Los Andes en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, hay que remontarse al 13 de diciembre de 1997 (Fase Clasificatoria de la Primera B Nacional). Esa tarde, el equipo de Pedro Marchetta goleó por 5-0: tres tantos de Adrián Dezotti, Claudio Filosa y Santiago Martínez.

La formación fue: Alejandro Migliardi; Adrián González, Damián Duarte Balbuena, Rubén Córdoba y Marcelo Broggi; Mauricio Levato, Cristian Aragón (Santiago Martínez), Claudio Filosa y Mario Vera (Federico Valerio Díaz); Adrián Czornomaz (Andrés Garrone) y Adrián Dezotti. Suplentes: Rubén Urquiza y Gabriel Lobos.

En la primera rueda empataron 0-0.

En Lomas de Zamora también había goleado, pero 3-0: Adrián “Pirata” Czornomaz, Claudio Filosa y Daniel “Miliki” Jiménez. El DT era Juan Carlos Zerrillo.

Luego de ese 5-0 (octavo triunfo como visitante), jugaron otros cinco partidos en Isidro Casanova, con cuatro éxitos de Almirante Brown y una igualdad.

Últimos 12 de Los Andes-Almirante Brown

1997: Almirante Brown 0-Los Andes 5 (A. Dezotti -3-, C. Filosa y S. Martínez).

2004: Almirante Brown 1 (E. Gamarra)-Los Andes 1 (J. Tridente).

2005: Los Andes 2 (P. González y G. Guevara)-Almirante Brown 1 (G. Peralta).

2005: Almirante Brown 2 (P. Cano y G. Garcete)-Los Andes 0.

2005: Los Andes 0-Almirante Brown 2 (A. Montenegro -2-).

2006: Almirante Brown 1 (W. Gómez)-Los Andes 0.

2007: Los Andes 1 (D. Vega)-Almirante Brown 1 (A. Romero).

2009: Los Andes 0-Almirante Brown 1 (F. Maraschi).

2010: Almirante Brown 1 (F. Maraschi)-Los Andes 0.

2019: Almirante Brown 1 (A. Barrionuevo)-Los Andes 0.

2020: Los Andes 1 (G. Pereira)-Almirante Brown 3 (J. Ibáñez -2- y A. López).

2026: Los Andes 0-Almirante Brown 0.