Los Andes está "complicado" para incorporar en el mercado de pases

Tras finalizar la primera rueda en el tercer puesto, Los Andes puso la mira en la segunda parte de la temporada de la Primera Nacional , pero el entrenador Leonardo Lemos reconoció que "no será fácil" incorporar futbolistas en este mercado de pases .

En una entrevista que le concedió al programa "La Hora de Los Andes", el DT del Milrayitas reconoció que le gustaría sumar dos futbolistas para potenciar el plantel, aunque reconoció que "hoy es complicado" que puedan sumar incorporaciones.

Un día especial. Se cumplen dos años de un título muy recordado en Los Andes

"Todo dependerá de lo que el club pueda conseguir de presupuesto para ver si podemos aportarle variantes al plantel. Yo entiendo que sí se necesita, hemos hablado con la dirigencia de tratar de sumar uno o dos futbolistas para tener más competencia interna, pero no lo puedo asegurar. Hoy estamos complicados en poder traer a alguien. La situación no es fácil", remarcó Lemos en el programa que se emite por Comunidad Lomas.

El entrenador de Los Andes también explicó el motivo por el que hoy pareciera difícil cerrar contrataciones en el actual mercado de pases. "La situación es compleja porque desde lo presupuestario el club está haciendo un esfuerzo muy grande para sostener lo que tenemos y todos los meses se complica, ya que cuesta que aparezcan los sponsors y que los que están cumplan. Por eso hay que ver cómo termina esta situación", comentó.

lemos los andes Leonardo Lemos aclaró la situación con respecto a los lesionados de Los Andes.

Y en esa línea, agregó: "En general, la situación es complicada. Al club le faltarían más socios para que haya un colchón económico que permita estar más tranquilo en la cuestión económica, lo que facilitaría salir a buscar algún futbolista. Veremos cómo transcurren los días y si está o no la posibilidad de sumar un refuerzo".

Los Andes, y una gran primera vuelta en la Primera Nacional

El elenco de Lomas de Zamora fue una de las revelaciones del 2026 y se convirtió en uno de los animadores de las zona A. Con 29 puntos, producto de siete victorias, ocho empates y apenas tres derrotas, finalizó en la tercera colocación y sacó sus credenciales para lo que viene: buscar un lugar en el Torneo Reducido.

Ese será el objetivo que Los Andes intentará conseguir en la segunda rueda, donde disputará 10 partidos de visitante (cinco viajes al interior) y ocho de local, para consolidar todo lo bueno que hizo en la primera rueda.