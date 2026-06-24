miércoles 24 de junio de 2026
Escribinos
24 de junio de 2026
Con el dinero justo.

Los Andes está "complicado" para incorporar en el mercado de pases

Lo confirmó Leonardo Lemos, el entrenador de Los Andes, tras finalizar la rueda inicial de la Primera Nacional.

Los Andes cerró una gran rueda inicial en la Primera Nacional.

Los Andes cerró una gran rueda inicial en la Primera Nacional.

Tras finalizar la primera rueda en el tercer puesto, Los Andes puso la mira en la segunda parte de la temporada de la Primera Nacional, pero el entrenador Leonardo Lemos reconoció que "no será fácil" incorporar futbolistas en este mercado de pases.

En una entrevista que le concedió al programa "La Hora de Los Andes", el DT del Milrayitas reconoció que le gustaría sumar dos futbolistas para potenciar el plantel, aunque reconoció que "hoy es complicado" que puedan sumar incorporaciones.

Lee además
Facundo Villarreal festeja con Mauricio Asenjo el segundo gol de Los Andes.
Triunfazo.

Después de cuánto tiempo Los Andes ganó en el interior del país
Con un Gallardón colmado, Los Andes gritaba campe{on.
Un día especial.

Se cumplen dos años de un título muy recordado en Los Andes

"Todo dependerá de lo que el club pueda conseguir de presupuesto para ver si podemos aportarle variantes al plantel. Yo entiendo que sí se necesita, hemos hablado con la dirigencia de tratar de sumar uno o dos futbolistas para tener más competencia interna, pero no lo puedo asegurar. Hoy estamos complicados en poder traer a alguien. La situación no es fácil", remarcó Lemos en el programa que se emite por Comunidad Lomas.

El entrenador de Los Andes también explicó el motivo por el que hoy pareciera difícil cerrar contrataciones en el actual mercado de pases. "La situación es compleja porque desde lo presupuestario el club está haciendo un esfuerzo muy grande para sostener lo que tenemos y todos los meses se complica, ya que cuesta que aparezcan los sponsors y que los que están cumplan. Por eso hay que ver cómo termina esta situación", comentó.

lemos los andes
Leonardo Lemos aclaró la situación con respecto a los lesionados de Los Andes.

Leonardo Lemos aclaró la situación con respecto a los lesionados de Los Andes.

Y en esa línea, agregó: "En general, la situación es complicada. Al club le faltarían más socios para que haya un colchón económico que permita estar más tranquilo en la cuestión económica, lo que facilitaría salir a buscar algún futbolista. Veremos cómo transcurren los días y si está o no la posibilidad de sumar un refuerzo".

Los Andes, y una gran primera vuelta en la Primera Nacional

El elenco de Lomas de Zamora fue una de las revelaciones del 2026 y se convirtió en uno de los animadores de las zona A. Con 29 puntos, producto de siete victorias, ocho empates y apenas tres derrotas, finalizó en la tercera colocación y sacó sus credenciales para lo que viene: buscar un lugar en el Torneo Reducido.

Ese será el objetivo que Los Andes intentará conseguir en la segunda rueda, donde disputará 10 partidos de visitante (cinco viajes al interior) y ocho de local, para consolidar todo lo bueno que hizo en la primera rueda.

Temas
Seguí leyendo

Después de cuánto tiempo Los Andes ganó en el interior del país

Se cumplen dos años de un título muy recordado en Los Andes

Los Andes tiene los mejores números de visitante en la Primera Nacional

Las expulsiones de Los Andes en Puerto Madryn, con un fresco antecedente

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Banfield busca resolver sus problemas económicos
Drástica decisión.

Banfield recurre a un préstamo millonario para pagar deudas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Las víctimas fueron asesinadas en un incendio.
Doble crimen.

El acusado de provocar el incendio que mató a los hermanos Oviedo pidió el sobreseimiento, pero irá a juicio