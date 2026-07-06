De animar fiestas a elaborar pastas caseras: el emprendimiento que nació en pandemia.

Lo que comenzó como una alternativa para enfrentar la incertidumbre de la pandemia terminó convirtiéndose en un emprendimiento . Hace seis años, tras quedarse sin trabajo por el cierre de los salones de eventos, Florencia de Lomas de Zamora decidió apostar por una pasión que no conocía. Hoy vive de la elaboración de pastas y sueña con abrir su propio local.

Antes de dedicarse a las pastas, trabajó durante años en la animación de eventos. Empezó como moza y luego pasó a coordinar y animar fiestas infantiles. Con la llegada del COVID-19, los salones cerraron y, aunque intentó continuar con animaciones virtuales, los ingresos ya no eran los mismos. “Me puse a pensar qué otra cosa sabía hacer y qué también me gustaba. Cocinar siempre me encantó”, recordó.

Sin experiencia en la elaboración de pastas, comenzó a investigar en grupos de Facebook, leyó recetas, técnicas y experiencia de otros emprendedores hasta que se animó. Al principio revendía sorrentinos comprados por mayor, pero descubrió que quería crear los suyos, "quería ponerle su impronta personal y ahí fue introducirse de a poco en ese mundo totalmente desconocido para ella, pero con todas las ganas de aprender".

Su abuela le regaló la pastalinda, una maquina viejita para hacer pastas, que la "tenia guardada hace años y es con la que hacían pastas en su casa los domingos, una verdadera reliquia para mí". Y de manera autodidacta, entre pruebas, errores y un curso inicial, fue perfeccionando recetas y rellenos, así nació Las Lindas Sabores .

"Lo más difícil de emprender en ese contexto fue no saber si realmente iba a funcionar, pensar si lo iba a hacer bien si a la gente le iba a gustar, no tenía dinero para invertir", recordó. Sin embargo, gracias al apoyo de su pareja pudo tener lo básico para empezar. El camino tuvo una pausa de dos años por maternidad y luego retomó también su trabajo en eventos, pero finalmente volvió a apostar por las pastas.

De manera autodidacta, entre pruebas, errores y un curso inicial nació Las Lindas Sabores.

Tiene su taller en Lomas

"Supe que podía ser más que solo un proyecto cuando mis clientes volvieron aún habiendo estado sin trabajar 2 años", confirmó, y agregó que sumó nuevos clientes; esos factores le hicieron "dar cuenta que de verdad podía materializar este sueño". Actualmente Florencia produce desde su taller de elaboración en Lomas, donde los clientes pueden retirar sus pedidos o recibirlos mediante envíos a domicilio, mientras mantiene intacto el sueño de abrir un local propio.

Como mensaje para quienes sueñan con emprender, los anima a dar el primer paso: "No existe un día perfecto o un momento oportuno, solo basta con dar el primer paso, empezar, con lo que tienen, que no pierdan la esperanza y que confíen en su proyecto y por sobre todo que amen mucho lo que hagan".