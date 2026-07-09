Lanús contraataca y reflota negociación por Adrián Alcaraz

Lanús vuelve a la carga por Adrián Alcaraz . Cuando parecía que la negociación estaba terminada, una semana después se reflotó la posibilidad concreta para que el delantero paraguayo que juega en Olimpia se sume al plantel que conduce Mauricio Pellegrino.

Según informó el periodista Uriel Iugt, especialista en mercado de pases, Lanús retomó las negociaciones por Adrián Alcaraz . “Ya hubo un nuevo contacto con Olimpia y las partes buscan alcanzar un acuerdo para concretar la operación”.

Tras la salida de Rodrigo Castillo , la ofensiva de Lanús quedó muy debilitada. La llegada de Yoshan Valois no alcanzó, el flojo nivel de Walter Bou también condicionó y la apuesta de Ramiro Carrera como “9” no fue la solución.

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Entendiendo eso, el DT fijó como prioridad en este mercado de pases un delantero centro. Se cayó Facundo Batista , el rumor por Antonio Sanabria no pasó de eso y todos los cañones apuntaron al oriundo de Acahay.

En un primer intento, el acuerdo entre ambas instituciones estaba prácticamente cerrado para que Lanús adquiriera el 80% del pase. También el contrato del jugador. Pero, según informó el colega César Luis Merlo, la mesa directiva del club de Asunción modificó las condiciones económicas que se habían manejado en un principio. Frente a ese repentino cambio de términos contrarreloj, Lanús consideró inaceptables las nuevas exigencias y se bajó de la negociación.

Lanús quiere sumar al delantero paraguayo.

Con la pretemporada en marcha y la necesidad de cerrar urgente un “9” que no abunda y se convierte en la figurita difícil, Lanús vuelve a insistir por el delantero de Olimpia. Las próximas horas serán cruciales para finiquitar el acuerdo y cumplirle el primer deseo a Mauricio Pellegrino para el segundo semestre.

No hay dos sin tres para Lanús

El nombre de Adrián Alcaraz, con pasado en Libertad, Fernando de la Mora y Guaraní, antes de recalar en Olimpia, donde se desempeña desde julio de 2025, no es de este mercado de pases en las pretensiones de Lanús.

La dirigencia lo había buscado a principios del año pasado, pero todo quedó en la nada. En marzo, una vez cerrado el libro de pases, el presidente Nicolás Russo decía lo siguiente en diálogo con el medio Corazón Granate: “Después de la venta de (Juan José) Cáceres buscamos a (Adrián) Alcaraz, hicimos una propuesta, pero Libertad pidió mucho más y no se pudo hacer”.