Tensión en la gala de eliminación de MasterChef Celebrity y una decisión del jurado sorprendente

La tensión fue protagonista en la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity.

Una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity que estuvo atravesada por muchos nervios y tensión se vio anoche por la pantalla de Telefe: los participantes con delantal negro tuvieron que enfrentarse a un desafío culinario difícil que requería de precisión y atención.

Durante la noche de este lunes hubo de todo: lágrimas, orgullo por los platos bien hechos y sorpresas. Fue la última gala después de la denominada "Semana del terror" y para la ocasión el desafío que tuvieron que enfrentar los participantes fue lograr preparar croquembouche, es decir, la clásica torre de profiteroles que es un clásico del reality.

La preparación requiere de una técnica específica para lograr una torre intacta. Los que tuvieron que enfrentar el desafío fueron El Turco Husaín, Evangelina Anderson, Emilia Attias, Ian Lucas, Chino Leunis y Marixa Balli. Todos ellos presentaron preparaciones que dejaron al jurado sorprendido.

Hasta el chef Germán Martitegui sorprendió al decirle a los participantes: “Nunca nos taparon tanto la boca cocinando bien”. Por eso, también destacaron que la decisión de eliminar a uno de los participar no era nada fácil.

La tensión que se vivió en la gala de MasterChef Celebrity

Una vez finalizada la deliberación del jurado, comenzaron a llamar a los participantes al frente. Primero pasaron Emilia Attias y Marixa Balli, quienes fueron informadas que continuaban en competencia.

Luego, llegó el turno del Chino Leunis y Evangelina Anderson. Donato les dio la noticia que esperaban: “Ustedes van a seguir emocionándonos la semana que viene”.

Pero, la tensión se incrementó cuando Damián Betular llamó al frente a los últimos dos participantes para elegir a uno de ellos para que dejara la competencia: Ian Lucas y al Turco Husaín visiblemente nerviosos, esperaron la decisión final.

Mientras ya se comenzaron a ver lágrimas por la salida de un participante, fue la palabra de Betular la que cambió por completo el ánimo de todos: “Hoy no hay eliminación, hubiera sido muy injusto que se fuera cualquiera de ustedes seis porque realmente lo lograron espectacular”.

Luego del festejo, el jurado dejó una advertencia sobre lo que se viene en el reality de cocina: “La semana que viene realmente comienza el camino a la final, así que a prepararse. Esta decisión igualmente puede traer consecuencias a futuro”, adelantó Betular.