Uno de los participantes más queridos de MasterChef Celebrity fue eliminado del certamen

La noche del lunes se vivió con mucha intensidad porque quedan pocos participantes en el certamen de cocina MasterChef Celebrity (Telefe) y ayer los delantales negros fueron los protagonistas dejando afuera de la competencia a uno de los famosos más queridos de esta edición.

La gala decisiva estuvo cargada de mucho nerviosismo y marcada por un desafío complicado para los concursantes y fue justamente un ingrediente exótico y con mala cocción lo que hizo dejar el delantal y lo que desató la tristeza de sus compañeros de competencia.

Seis participantes se enfrentaron a las hornallas más famosas del país, pero esta vez tuvieron que lidiar con un ingrediente estrella de la jornada que fue la centolla, un producto exótico y poco habitual en la cocina cotidiana de los argentinos que proviene de las frías aguas del sur del país, especialmente de Tierra del Fuego. Su preparación requiere precisión absoluta, ya que una cocción incorrecta puede arruinar el plato, según adelantó el jurado del certamen.

Finalmente, el que padeció más que otro la cocción de la centolla fue Miguel Ángel Rodríguez , uno de los participantes más queridos del ciclo, que quedó eliminado, pero que se llevó el cariño de todos sus compañeros porque puso en el programa una gran cuota de humor y carisma a lo largo de todo el ciclo.

Rodríguez no logró sobresalir ni con el delantal blanco ni con el gris, por lo que tuvo que volver a cocinar junto a Andy Chango, La Joaqui, Susana Roccasalvo, el “Chino” Leunis y Marixa Balli. Para el desafío final, los concursantes debieron elaborar un plato con la carne de las patas y tenazas de centolla como protagonista.

El resultado dejó en evidencia la complejidad del ingrediente: solo uno recibió elogios claros, mientras que el resto acumuló observaciones y errores técnicos.

El mano a mano en el final de la emisión fue entre Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli. Tras la deliberación, el jurado decidió que la morocha continúe en competencia, lo que marcó una de las más emotivas despedidas ya que el actor y comediante se ganó el cariño tanto de sus compañeros como del público.