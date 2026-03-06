El ex Lanús Cristian Lema destrozó a Boca y a Juan Román Riquelme tras su retiro

Pasaron más de un año y tres meses del último partido oficial de Cristian Lema y ahora llegó el turno de decir adiós al fútbol con la camiseta de Boca. El ex defensor de Lanús no anduvo con vueltas y disparó con munición gruesa hacian Juan Román Riquelme al responsabilizarlo de su salida.

A pesar de encontrarse en buena forma física y futbolística, según el mismo confesó, tomó la decisión de abandonar la práctica deportiva del fútbol. El central de 35 años disputó su último partido oficial en octubre de 2024 y estuvo todo el 2025 sin actividad por lo cual decidió colgar los botines este año.

Si bien tuvo ofertas de clubes argentinos y también del exterior, Cristian Lema no dio el brazo a torcer y tomó la decisión de alejarse del fútbol. De esta manera, le puso fin a su carrera profesional brindando declaraciones explosivas.

El ahora ex zaguero que defendió las camisetas de Guillermo Brown, Newell’s, Tigre, Quilmes, Belgrano, Benfica, Peñarol, Damac, Lanús y Boca, no acordó con ningún club, regresó a su Puerto Madryn natal para iniciar una nueva etapa dedicada a su familia y a distintos emprendimientos personales.

En declaraciones al programa Locos X La Redonda, el ex futbolista reveló sus conflictos con la dirigencia de Boca y con el Consejo de Fútbol. "En junio de 2025 pedí que me dejen salir, me quedaban seis meses de contrato y no tenía sentido que siga, no les servía a ellos ni a mí. El Consejo se manejaba de una forma que creen que les favorece. A mí me terminan diciendo el último día del mercado de pases que si tenía un club que me vaya, ¿adónde querés que me vaya? Si los clubes que estaban tienen un tiempo para esperar pero se tienen que reforzar", expresó.

Las críticas de Cristian Lema contra Juan Román Riquelme

Además, apuntó contra Juan Román Riquelme, el presidente del club de la ribera y disparó: "Le pasó a la gran mayoría, es muy difícil salir bien de Boca, parece que siempre el malo es el jugador. Hay casos diferentes, pero es difícil poder llegar a un acuerdo bien, que les favorezca a las dos partes. La relación con el presidente es la que tienen todos: nula. No tenes mucha relación con él. Lo ves, hablas si él quiere hablar, pero después... Se mete muy poco. A los entrenamientos directamente nada, te diría. Va en momentos específicos, derrotas duras o mal momento, pero salen tantas cosas que a veces no sabés qué es verdad y qué no. No es que esté en el día a día. Habla con ciertos jugadores".

Por otra parte, Cristian Lema recordó como fueron sus últimos partidos en Boca y por qué no pudo irse del club. "En ese momento lo mejor era que me fuera. A ellos no les servía pagarme seis meses si yo no iba a jugar. Se me terminó el contrato ahora en diciembre. Era lo más lógico. Cuando me dicen, yo me río porque yo se los había comunicado antes del Mundial de Clubes, que fue cuando llegó Miguel Ángel Russo, por cosas que yo veía en el trato y ya está. Fueron pasando los días, ellos viajaron, yo seguí entrenando, volvieron y ahí me comunicaron”, explicó.

cristian lema boca Cristian Lema se va de Boca tras más de un año sin jugar.

Su conflictiva salida de Lanús

La llegada de Cristian Lema a Lanús se dio a principio del 2023 luego de transitar buenos rendimientos en Newell's y en pocos partidos consiguió ganarse un lugar dentro del equipo. Incluso, la primera parte del año fue buena, siendo aprobado por el hincha y clave en el funcionamiento que pretendía Frank Darío Kudelka, entrenador por aquel entonces, rodeado de ídolos y jugadores de la casa.

Sin embargo, la segunda parte fue distinta. Quedó apuntado por varios conflictos de vestuario y acusado de la salida de Kudelka del club a mediados de 2023. Incluso, llegó a declarar frente a camara su enemistad con el entrenador: "La gente que se fue armó todo esto, nosotros seguimos poniendo la cara. Nos da mucha bronca y muchos partidos creo que merecimos más puntos".

Y por último, se sumaron las declaraciones del presidente Luis María Chebel: “No es sorpresa lo de Lema, no terminó bien la segunda mitad del año en temas deportivos y extradeportivos. Ya teníamos conversada su salida en las últimas fechas”, dijo sobre el pase a Boca.

El tire y afloje entre Lanús y Boca

Después se sumó que Lema no se presentó en la vuelta a los entrenamientos, a modo de protesta, para conseguir su desvinculación. “Si ponen el dinero por Lema, nosotros lo dejaremos salir. Eso se lo diremos a los directivos de Boca cuando nos llamen”, había asegurado Chebel en aquel momento. Finalmente, la dirigencia xeneize aceptó el monto designado, activó su cláusula de salida y también pagó una multa por las ausencias del futbolista a las prácticas. Y se lo llevó por unos 500.000 dólares.

En lo individual, su estadía en Lanús terminó con 39 encuentros, dos goles (uno ante Talleres en el campeonato 2022 y el otro ante Sol de Mayo por Copa Argentina) y una asistencia. Sin embargo, su dato más relevante fueron sus expulsiones. Y es que en el último año, fue catalogado por la IFHSS como el segundo jugador con más expulsiones del mundo con cuatro.Un récord, de principio, negativo.

Ahora llegó el turno de su despedida del fútbol. Otra vez una salida conflictiva de Boca, tal cual sucedió en Lanús. Fueron 17 años ligado a la práctica deportiva profesional, desde sus inicios en Guillermo Brown, pasando por el Granate y hasta su despedida en Boca. El ahora ex futbolista Cristian Lema dijo adiós y se fue envuelto en polémica.