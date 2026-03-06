Preocupación en Lanús por la lesión de Marcelino Moreno

Marcelino será baja en Lanús por varias semana.

Después de la obtención de la Recopa Sudamericana ante Flamengo, Lanús quedó con ausencias importante. Y es que a la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense, se le suma la lesión de Marcelino Moreno, quien estará varias semanas afuera del equipo de Mauricio Pellegrino.

El último partido de Marcelino fue en la histórica victoria en el Maracaná, partido en el que fue reemplazado en el segundo tiempo, y después se ausentó en el empate ante Defensa y Justicia y en la derrota ante Boca Juniors por una lesión en el pie izquierdo, la cual no tiene tiempo concreto de recuperación.

En la última conferencia de prensa, Pellegrino se refirió a esta cuestión y no fue muy optimista. "Es una lesión un poco incierta (metatarsalgia en el pie izquierdo), no es normal y por eso no tenemos un diagnóstico certero", explicó el DT ante la consulta de los periodistas.

Esto llegó en un momento complicado para el Granate, que en un mes comenzará a disputar la Copa Libertadores, lo que apretará su calendario y lo obligará a jugar con muy poco descanso. Por eso, en el club lo quieren llevar de a poco para llegue en condiciones a esta parte del semestre.

Marcelino Moreno El último partido de Moreno en Lanús fue ante Flamengo. Cuándo volverá a jugar Marcelino Moreno en Lanús Como dijo el entrenador, no hay un tiempo exacto de recuperación para la lesión del "10" y eso es lo que genera incertidumbre de cara a lo que viene, sin poder planificar un plan de trabajo para asegurarse que esté en óptimas condiciones al debut en la copa. En el cuerpo médico de Lanús, sin embargo, son optimistas y consideran que en tres o cuatro semanas podría volver a sumarse a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, aunque eso dependerá de su evolución día a día. El objetivo, tanto para el futbolista como para el cuerpo técnico, está puesto en el inicio de la Copa Libertadores.

