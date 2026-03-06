viernes 06 de marzo de 2026
Escribinos
6 de marzo de 2026
Una baja sensible.

Preocupación en Lanús por la lesión de Marcelino Moreno

El "10" se perdió los últimos partidos del Torneo Apertura por una dolencia en el pie y a un mes del inicio de la Copa Libertadores, no se sabe cuándo volverá.

Marcelino será baja en Lanús por varias semana.

Marcelino será baja en Lanús por varias semana.

Después de la obtención de la Recopa Sudamericana ante Flamengo, Lanús quedó con ausencias importante. Y es que a la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense, se le suma la lesión de Marcelino Moreno, quien estará varias semanas afuera del equipo de Mauricio Pellegrino.

Lee además
Rodrigo Castillo dejará Lanús para jugar en Fluminense. 
Mercado de pases.

Rodrigo Castillo, a Fluminense: la millonaria cifra que recibirá Lanús
Lanús se convirtió en una pesadilla para los clubes brasileros. 
Los dejó sin respuestas.

Lanús, el karma de los brasileros: tres triunfos, tres técnicos echados

En la última conferencia de prensa, Pellegrino se refirió a esta cuestión y no fue muy optimista. "Es una lesión un poco incierta (metatarsalgia en el pie izquierdo), no es normal y por eso no tenemos un diagnóstico certero", explicó el DT ante la consulta de los periodistas.

Esto llegó en un momento complicado para el Granate, que en un mes comenzará a disputar la Copa Libertadores, lo que apretará su calendario y lo obligará a jugar con muy poco descanso. Por eso, en el club lo quieren llevar de a poco para llegue en condiciones a esta parte del semestre.

Marcelino Moreno
El último partido de Moreno en Lanús fue ante Flamengo.

El último partido de Moreno en Lanús fue ante Flamengo.

Cuándo volverá a jugar Marcelino Moreno en Lanús

Como dijo el entrenador, no hay un tiempo exacto de recuperación para la lesión del "10" y eso es lo que genera incertidumbre de cara a lo que viene, sin poder planificar un plan de trabajo para asegurarse que esté en óptimas condiciones al debut en la copa.

En el cuerpo médico de Lanús, sin embargo, son optimistas y consideran que en tres o cuatro semanas podría volver a sumarse a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, aunque eso dependerá de su evolución día a día. El objetivo, tanto para el futbolista como para el cuerpo técnico, está puesto en el inicio de la Copa Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Rodrigo Castillo, a Fluminense: la millonaria cifra que recibirá Lanús

Lanús, el karma de los brasileros: tres triunfos, tres técnicos echados

 Pellegrino, contundente tras la derrota: "No estuvimos en partido"

Tras irse mal de Lanús y ser colgado en Boca, se retiró Cristian Lema

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Rodrigo Auzmedi, y su primer gol en Banfield. 
¿Qué pasará ahora?

Rodrigo Auzmendi, otra vez cerca de irse de Banfield

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los nominados de Gran Hermano Generación Dorada.  video
Todo o nada.

Placa planta en GH Generación Dorada: quiénes fueron los dos participantes salvados