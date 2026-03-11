miércoles 11 de marzo de 2026
Ni para el pan alcanza.

Crisis económica: ya cerraron más de 2.000 panaderías con el modelo de Javier Milei

En plena crisis económica por la fuerte baja en las ventas, los panaderos congelan el precio desde hace 6 meses.

La caída de vetas en el sector ya contabiliza su tercer mes consecutivo. “Llevamos un 60% de caída de ventas en 3 años, cerraron 2.000 panaderías y hay más de 15.000 empleos afectados de forma directa”, expresó Martin Pinto, del centro de panaderos de Merlo, al medio El Destape.

Los precios y la recesión aplicada por Javier Milei

Hoy el precio sugerido para el kilo de pan es de $2.800 pesos en barrios populares, $3.500 en los centros comerciales urbanos y $5.000 en Capital Federal. “Necesitamos aumentar el pan, pero hace 6 meses que no lo tocamos”, enfatizan sobre la crisis económica que se vive.

Las materias primas registraron subas dispersas todos los meses que van del 1,5 al 3%. “Nos viene subiendo la materia prima casi todos los meses. Estamos atentos al aumento del combustible, todo se maneja por flete y eso se traslada a la harina, el azúcar, y la materia grasa”, A eso se añade la suba de servicios. “Tuvimos incrementos de 2,5% en luz y un 1 y pico en el gas. El incremento para el industrial está en torno al 4%”, señaló Pinto.

