Crisis económica: ya cerraron más de 2.000 panaderías con el modelo de Javier Milei.

El enfriamiento de mercado sigue profundizando la crisis económica en la Argentina gobernada por Javier Milei. Las panaderías son un claro ejemplo de eso: las ventas bajaron 45% y ya cerraron 2.000 en todo el país.

La caída de vetas en el sector ya contabiliza su tercer mes consecutivo. “Llevamos un 60% de caída de ventas en 3 años, cerraron 2.000 panaderías y hay más de 15.000 empleos afectados de forma directa”, expresó Martin Pinto, del centro de panaderos de Merlo, al medio El Destape.

Los precios y la recesión aplicada por Javier Milei Hoy el precio sugerido para el kilo de pan es de $2.800 pesos en barrios populares, $3.500 en los centros comerciales urbanos y $5.000 en Capital Federal. “Necesitamos aumentar el pan, pero hace 6 meses que no lo tocamos”, enfatizan sobre la crisis económica que se vive.

Las materias primas registraron subas dispersas todos los meses que van del 1,5 al 3%. “Nos viene subiendo la materia prima casi todos los meses. Estamos atentos al aumento del combustible, todo se maneja por flete y eso se traslada a la harina, el azúcar, y la materia grasa”, A eso se añade la suba de servicios. “Tuvimos incrementos de 2,5% en luz y un 1 y pico en el gas. El incremento para el industrial está en torno al 4%”, señaló Pinto.

FUENTE: El Destape.

