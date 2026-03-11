Desde Lanús, amenazó con realizar un tiroteo masivo en una escuela: lo descubrió el FBI

La Policía Federal identificó a un menor de Lanús que amenazó con realizar un tiroteo masivo en una escuela. Tras un operativo, se incautaron elementos relacionados al potencial ataque. Interviene la Justicia de Lomas de Zamora.

Todo comenzó en una reconocida plataforma de videojuegos en línea, utilizada en su mayoría por menores. Allí había un usuario que manifestó en un chat su intención de convertirse en un “tirador real”. Y pocos días más tarde el mismo sujeto expresó su anhelo de cometer una masacre similar a la ocurrida en 2023 en Nashville, Estados Unidos, donde una joven asesinó con una carabina semiautomática a tres profesores y tres estudiantes de una escuela de esa localidad.

Entonces, el FBI , a través de su Agregado Jurídico en la República Argentina, elaboró un informe para alertar sobre esta grave situación que se estaba desarrollando a través de plataformas virtuales.

Se dio intervención al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena, que convocó al personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, para identificar al autor de las amenazas y desactivar cualquier maniobra vinculada.

Luego de tareas de inteligencia, se logró establecer que el responsable de las intimidaciones era un menor, domiciliado en la localidad de Lanús Este. Con las evidencia, se pidió un allanamiento en la vivienda ubicada sobre la calle Montevideo.

Allí se incautaron dos dagas de uso militar, uniformes apócrifos de la Policía Federal Argentina, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe, una insignia del Ejército Argentino, tres chapas identificatorias con el nombre del implicado; otra con la leyenda “Campaña del servicio en Irak”; y una restante perteneciente a una comunidad de una Academia de Tiro. Junto a chalecos tácticos, gorras militares, dos teléfonos celulares, dos pendrives y documentación de interés.

Acerca del menor investigado, fue notificado de la causa junto con su madre. Los dos quedaron a disposición de la Justicia.