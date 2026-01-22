Luis Climenti presenta el libro "Todo eso que nos queda", un mapa que activa recuerdos

"Todo eso que nos queda", es primer trabajo de Luis Climenti, ilustrado por Norberto Lanese , y se trata un libro de cuentos breves sobre la memoria, lo cotidiano y las emociones que nos marcan para siempre. El autor lo presenta en sociedad este sábado a las 18,30 en Luis Guillón , en Almafuerte 215.

El escritor Luis Climenti y el ilustrador Norberto Lanese lanzaron en diciembre de 2025 su primer libro y lo llamaron “Todo eso que nos queda”.

Una obra íntima y sensible que propone un recorrido por escenas mínimas de la vida cotidiana, transformadas en relatos cargados de emoción y memoria.

El libro reúne treinta cuentos breves en los que la pérdida de los seres queridos se transforma en un abrazo eterno. A la vez, lo cotidiano toma un nuevo significado: un mate, unas zapatillas, una cancha de fútbol o una infancia que regresa.

luis 2 Literatura: el libro de Luis Climenti.

A partir de estos fragmentos, el autor construye historias que invitan a mirar hacia adentro y reencontrarse con aquello que alguna vez fuimos y con eso que queremos ser.

La obra se inscribe dentro de una narrativa contemporánea. Las ilustraciones originales de Norberto Lanese acompañan y amplifican el clima de los relatos, en donde la dimensión visual dialoga con la palabra escrita.

Todo eso que nos queda es un libro escrito “desde las tripas”, con una prosa honesta, donde la nostalgia nos pone cara a cara con el pasado. Cada relato funciona como una huella pequeña pero profunda, capaz de activar recuerdos propios en quien lee.

MÁS INFO

"Todo eso que nos queda", el libro de Luis Climenti, se encuentra disponible en la Tienda Orsai.