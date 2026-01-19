"Ganar el vestuario", el libro de Matías Carnival que busca cambiar la forma de liderar en el fútbol

El exjugador y actual coach ontológico, Matías Carnival , lanzó recientemente su libro titulado “Ganar el vestuario” , un material apuntado a entrenadores líderes de equipos de fútbol que deben enfrentarse a los desafíos de conducir grupos de jugadores correspondientes a actuales generaciones. Además, habló de su reciente incorporación como coach en el Club Atlético Huracán.

En una charla exclusiva con el Diario La Unión , Matías contó siempre tuvo el deseo de trasladar a páginas distintas experiencias vividas, sobre todo en su etapa de 18 años como jugador, 12 como Coordinador en el Fútbol Infantil del Banfield y 12 como coach ontológico, acompañando a futbolistas y entrenadores para que descubran su mejor versión a través del autoliderazgo y la gestión emocional.

“En el fútbol infantil observé muchísimas situaciones que me incomodaban. Lejos de resignarme a que las cosas sean así, sentí que era el momento de expresarme, de invitar a reflexionar acerca de cómo este sistema futbolístico extremadamente resultadista nos llevó a perder de vista algo esencial: el factor humano ”, expresó.

“Mi mirada en cuanto al liderazgo consciente parte de la base de que cualquier persona, sea en el ámbito que sea, va a rendir más y mejor si se siente valorada, respetada, escuchada y aceptada. En el liderazgo que propongo, uno de los pilares apunta a que el entrenador fomente y sostenga un contexto donde el jugador se sienta parte importante y valiosa de un proyecto ”, señaló, y aclaró que, según su visión, ese trato cercano, participativo y humano con el jugador “no va en detrimento del alto rendimiento ni de alcanzar grandes resultados deportivos, por el contrario, favorece a conseguirlos”.

Matías aseguró que a los jugadores de las nuevas generaciones ya no les “llega” quien simplemente se para desde un pedestal jerárquico y les brinda órdenes sin fundamentos o de mala manera. “Si el entrenador actual no lo entiende, se va a ir quedando afuera del sistema”, aseguró.

Un libro para reflexionar, la propuesta de Matías Carnival

El libro, al igual que su programa de streaming “Anti Sistema de Juego” (se emite en vivo todos los viernes de 10 a 12 por el canal de streaming lomense Planele), cuestiona muchos paradigmas del fútbol que, para la percepción de Carnival, quedaron obsoletos. “Hay costumbres que se mantienen hace décadas, desconociendo que el mundo y las generaciones cambiaron”, reflexionó.

“Muchas cuestiones que planteo en el libro profundizan los conceptos que hablamos en el programa, aunque la gran diferencia es que ‘Ganar el vestuario’ le aporta al entrenador herramientas prácticas aplicables en los equipos para no quedarse solamente en lo conceptual o en la teoría”, adelantó sobre el material del texto.

“Muchísima gente cree que lo único que importa es ganar y eso es terrible. Entonces, vivimos y actuamos desde el miedo a perder, a no rendir de acuerdo a las expectativas de los demás. Y con esa presión tan latente es muy habitual que se pierda de vista la importancia de los procesos: mientras sigamos creyendo que el segundo es el primero de los perdedores, vamos a seguir inmersos en esta locura de presión, exigencias, sufrimiento y violencia”, enfatizó, con cierta preocupación.

Por eso, el libro invita a los entrenadores a poner la pelota debajo de la suela, observarse y revisar la labor realizada para luego tener la posibilidad de elegir qué camino tomar. Con el material, Matías apuesta a la formación de entrenadores que actúen conforme a sus valores y a su esencia ya que “eso los acercará mucho más al jugador, además de permitirles vivir más consciente, disfrutando mucho más del camino”.

Además, comparte la importancia del factor mental, emocional y corporal en el rendimiento del jugador y del equipo, como así también la relevancia fundamental de generar vínculos sólidos con el plantel, a partir de un liderazgo que logre achicar la brecha entre las diferencias culturales propias de generaciones distintas.

03449266-cf70-4393-8cac-9ec1f9a27b08 Matías Carnival junto a Fernando Signorini, preparador físico personal de Diego Maradona entre 1983 y 1994.

Liderazgo en el fútbol profesional

En paralelo a la salida del libro, Matías asumió como coach en el Club Atlético Huracán. “Afortunadamente, Diego Martínez y su cuerpo técnico son personas que ya vienen aplicando desde siempre un estilo de liderazgo humano, cercano, con mucha comunicación y participación de los jugadores. Entonces siento mucha libertad y confianza para trabajar, porque estamos muy alineados”, contó.

“Me encontré con un plantel muy receptivo, abierto y participativo. En gran parte porque sus líderes y referentes son muchachos de experiencia que entienden la relevancia del factor mental y emocional”, admitió, y luego reveló que uno de los desafíos más importantes que tiene es que los jugadores y el cuerpo técnico vivan con mayor felicidad y que disfruten de su profesión a diario, elevándose por encima de la locura y de las presiones que nos rodean para que puedan plasmar su mejor nivel en sus roles.

Los vecinos que estén interesados en adquirir un libro pueden contactarse con Matías a través de un mensaje directo a su Instagram personal o a la cuenta dedicada a “Ganar el vestuario”. Por lo pronto hay puntos de retiro en Lomas, Lanús, Avellaneda y Morón.