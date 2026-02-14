sábado 14 de febrero de 2026
14 de febrero de 2026
Plan FinEs.

Una institución de Ingeniero Budge abre inscripciones para terminar el secundario con el Plan FinEs

El Centro Paraguayo Manuel Ortíz Guerrero de Budge recibirá documentación el 18 y 20 de febrero. “La educación es una herramienta de transformación”, dijeron.

Las clases son gratuitas. El 18 y 20 de febrero serán las inscripciones en Budge.

El Centro Paraguayo Manuel Ortíz Guerrero de Ingeniero Budge lanzó las fechas de las inscripciones para aquellas personas que deseen terminar el secundario a través del Plan FinEs. El próximo miércoles 18 y viernes 20 de febrero, los lomenses tendrán la posibilidad de anotarse y culminar los estudios de manera gratuita.

A días de que comience un nuevo ciclo lectivo, la institución ubicada en Campoamor 1962 abrirá sus puertas, tres veces por semana (cuatro horas por día), para que los adultos puedan estudiar y terminar la secundaria. Desde la organización notificaron que estarán a disposición los turnos tarde, de 13 a 17 y vespertino, de 17 a 21.

El Plan FinEs, una posibilidad para mejorar la calidad de vida en Ingeniero Budge

Los requisitos para poder inscribirse son: ser mayor de 18 años, contar con fotocopia del documento nacional de identidad o del CUIL y de la partida de nacimiento, como así también entregar un certificado de primaria completa o de los últimos estudios alcanzados.

Para entregar documentación y anotarse, los vecinos interesados se podrán acercar a Campoamor 1962 el próximo miércoles 18 de febrero, de 15 a 17, o el viernes 20 de febrero, de 17 a 19.

“Las clases las llevamos a cabo desde 2021. Ya tuvimos tres camadas de egresados de la institución, lo cual es sumamente satisfactorio. Que los vecinos tengan la posibilidad de terminar la secundaria es clave: la educación es una herramienta de transformación que brinda posibilidades para tener una mejor calidad de vida”, indicó Gabriela Cardozo, una de las docentes que lleva adelante el proyecto en compañía de dos colegas, Rosa Gómez y Celeste Alderete.

La camada de egresados del 2025.

"Las clases las llevamos a cabo desde 2021. Ya tuvimos tres camadas de egresados de la institución, lo cual es sumamente satisfactorio. Que los vecinos tengan la posibilidad de terminar la secundaria es clave: la educación es una herramienta de transformación que brinda posibilidades para tener una mejor calidad de vida"

“El hecho de realizar el Plan FinEs en la institución también es una decisión política del gobierno provincial y de la Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores. No tenemos límite en la matrícula, todos lo que quieran sumarse son más que bienvenidos”, acotó Gabriela.

Todos los vecinos mayores de 18 años podrán ser parte de las clases en la institución de Budge.

En caso de no poder asistir personalmente a la inscripción, los lomenses se podrán comunicar a los siguientes números telefónicos para recibir asesoramiento: 1158120747/1159097782/1133509851.

