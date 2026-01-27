Cuándo empiezan las clases este año en la Provincia de Buenos Aires.

Enero llega a su fin y ya empieza la recta final de la temporada de vacaciones antes de iniciar el ciclo lectivo para los chicos y adolescentes. Según el calendario escolar 2026, en la Provincia de Buenos Aires las clases ya tienen fecha de inicio y finalización.

El cronograma también contempla cuándo serán las vacaciones de invierno en cada provincia, como así también cuándo terminan las clases en 2026. Las fechas fueron informadas por la Secretaría de Educación de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Las clases en la Provincia y Capital Todas las fechas abarcan los niveles de inicial, primaria, secundaria y terciario. La primera de las provincias en volver a las aulas será Santiago del Estero el miércoles 18 de febrero, en plena temporada de calores intensos a los que está acostumbrada la región.

Mientras que la última provincia en cerrar el ciclo lectivo 2026 será en La Pampa. Por su parte, la Ciudad y Provincia de Buenos Aires ya había oficializado su cronograma y volverán a las aulas el 25 de febrero y 2 de marzo, respectivamente.

