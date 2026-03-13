Encontraron los restos de un desaparecido de Banfield tras 49 años de búsqueda

Identificaron los restos de un vecino de Banfield que había sido secuestrado durante la última dictadura militar . Lo hallaron en un centro clandestino de detención de Córdoba. Llevaba 49 años desaparecido .

Se trata de Oscar Omar Reyes , quien fue raptado y privado ilegalmente de su libertad el 18 de octubre de 1977 cuando se dirigía en su auto a una junta de militancia del Partido Comunista. El hombre había nacido en Banfield , tenía 45 años y era padre de cinco hijos.

En aquel momento, Reyes vivía en Córdoba y trabajaba como ingeniero mecánico para la empresa FIAT. Su familia nunca dejó de buscarlo desde su desaparición. Con el tiempo, supieron que había estado detenido en el excentro de clandestino de detención "La Perla" .

La mayoría de los detenidos que pasaron por ese sitio de horror están desaparecidos. Sin embargo, la historia dio un giro en las últimas horas. Las excavaciones en el predio donde está ubicado el centro de detención permitieron traer luz y verdad después de cinco décadas.

El hallazgo del vecino de Banfield

excavaciones la perla Excavaciones en "La Perla", donde encontraron al vecino de Banfield.

Gracias al trabajo científico del Equipo Argentino de Antropología Forense, tras una investigación encabezada por el Juzgado Nº3 de Córdoba, pudieron hallar e identificar los restos de Reyes en el predio de La Perla. La asociación H.I.J.O.S. confirmó la noticia en las últimas horas.

A cargo del militar Luciano Benjamín Menéndez, La Perla fue uno de los centros de detención y tortura más grandes del país, similar al horror perpetrado en el Pozo de Banfield. Empezó a funcionar en 1976 y alojó a unas 2.500 personas en forma clandestina.

El oriundo de Banfield fue encontrado entre los restos de otros 11 desaparecidos que habían sido enterrados en dicho lugar. A Reyes lo hallaron en el sector conocido como Loma del Torito. El cotejo del ADN confirmó que se trataba de él.

Reyes había sido secuestrado el mismo día que Ramiro Bustillo Rubio, otro de los identificados entre las víctimas de La Perla. Los responsables de su desaparición fueron juzgados el 25 de agosto de 2016 en la sentencia de la Megacausa "La Perla-La Ribera-D2".