Llegó el otoño: semana fresca y con lluvias para Lomas y alrededores

Una semana fresca y con lluvias se espera en Lomas de Zamora y sus alrededores , según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese sentido, luego del calor que se prolongó durante el inicio del otoño , tras algunas precipitaciones, la temperatura bajó bastante y se posicionará acorde a esta estación del año, mientras que, entre lunes y martes, se anuncian lluvias y las marcas térmicas no superarán los 25º.

Para el lunes se prevén lluvias a lo largo de toda la jornada, vientos del este cambiando al sudeste y las marcas térmicas irán de los 16º a los 20º. Para el martes se anuncian nuevamente lluvias, vientos del sur y los termómetros se ubicarán entre los 17º y los 20º.

Ya el miércoles se espera cielo mayor a parcialmente nublado y vientos del sur rotando al sudeste, con una temperatura mínima de 15º y una máxima de 21º.

En tanto, el jueves se prevé cielo mayormente nublado, vientos del sur cambiando al sudoeste y las maras térmicas irán de los 15 a los 21º.

Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del noreste rotando al este y los termómetros se ubicarán entre los 12º y los 22º.

Por su parte, el sábado se espera cielo algo nublado y vientos del sudoeste cambiando al este, con una temperatura mínima de 15º y una máxima de 24º, por lo que será el día más agradable de toda la semana.