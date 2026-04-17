viernes 17 de abril de 2026
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17 de abril de 2026
Sin vueltas.

Sol Abraham de Gran Hermano Generación Dorada: "Mi exmarido es gay"

Sol Abraham, de Gran Hermano Generación Dorada que se encuentra en el reality “La casa de los famosos”, contó algunos detalles de su intimidad familiar.

Sol Abraham de Gran Hermano y su exmarido.&nbsp;

Sol Abraham de Gran Hermano y su exmarido. 

Sol Abraham, la participante de Gran Hermano Generación Dorada que se encuentra en el relity La Casa de los Famosos como jugadora de intercambio, reveló cómo fue el momento en que se enteró de la orientación sexual su ex esposo Marcelo Da Corte.

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Sol Abraham de Gran Hermano habló de todo

En una charla íntima con otros participantes del reality de Telemundo, recordó su relación y aseguró que el vínculo estuvo marcado por el amor: “Estuve casada, él estaba muy enamorado de mí, no tengo dudas de eso porque fuimos muy felices”.

Con el paso del tiempo su entonces pareja comenzó a atravesar un proceso de confusión respecto a su identidad, situación que ella acompañó de manera activa. “En un momento empezó a sentir confusión y le dije ‘Adelante, yo te apoyo’”, expresó.

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Sol Abraham de Gran Hermano y su ex.

Sol Abraham de Gran Hermano y su ex.

Sol Abraham, de Gran Hermano Generación Dorada, ingresó a La Casa de los Famosos, fue presentada en sociedad en el certamen de Telemundo, donde fue presentada en un intercambio con Fabio Agostini.

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