Un perro atacó a una mujer en Llavallol y ordenaron indemnizarla por $8 millones

La Justicia de Lomas de Zamora ordenó indemnizar a una mujer que había sido atacada por un perro en la localidad de Llavallol . Deberán pagarle más de 8 millones de pesos por las lesiones sufridas y los tratamientos que debió afrontar.

El hecho ocurrió el 19 de febrero de 2018 por la mañana. Una mujer de 57 años que se dedicaba a la venta de cosméticos se acercó a un taller de Llavallol para ofrecer sus productos. Al golpear las manos en la entrada, apareció un perro de gran tamaño y la atacó .

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Según denunció la señora, el can se le subió encima, la hizo caer al suelo y la mordió, provocándole lesiones en el cuerpo y daños en su prótesis dental . Una persona tuvo que retirar al perro, mientras el responsable del taller le dio una tela para contener la sangre.

De inmediato, la mujer fue con su odontóloga y asistió también a una sala de primeros auxilios para que le hicieran las curaciones correspondientes. Además, debió aplicarse la inyección antitetánica en un hospital.

llavallol El caso ocurrió en Llavallol en 2018.

Una indemnización de $8 millones

La víctima decidió demandar a los dueños del perro y del taller, reclamando una indemnización por los daños físicos y psíquicos que sufrió, sumado al dinero que había gastado en tratamientos médicos y traslados a centros de salud. Explicó que la lesión impactó en su trabajo, ya que sufrió mareos, cefaleas y dolor maxilar, lo cual le dificultaba salir a vender como antes.

El Juzgado en lo Civil y Comercial N°7 de Lomas de Zamora terminó fallando a favor de la mujer. Dio por probado el hecho y ordenó indemnizar a la víctima por un monto de $8.000.050.

La cifra se calculó en base a distintos informes y fórmulas matemáticas que tuvieron en cuenta la vida productiva de la demandante, el salario mínimo vital y móvil vigente, y distintos conceptos.

Por los gastos médicos y traslados se concedieron $50.000. La disminución de la capacidad laboral requirió una suma de $5.000.000. Finalmente, por el daño moral y la alteración de la vida cotidiana, se fijó un monto de $3.000.000. Todo esto dio como resultado la cifra final de $8.000.050.