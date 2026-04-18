Los Andes buscará prolongar su buena racha ante San Telmo

Después de la derrota en el clásico ante Temperley, Los Andes sumó dos victorias en fila, acomodó su andar en la zona A de la Primera Nacional y ahora intentará seguir por ese camino, en busca de su tercera victoria consecutiva cuando enfrente a San Telmo , desde las 15, por la fecha 10.

El Milrayitas llega a este compromiso en un buen momento después de lo que fue la victoria por 1-0 ante Acassuso , de visitante, pero sabiendo que no se puede relajar, ya que todo está muy parejo y necesita ganar para alejarse del fondo de la tabla y afianzarse en zona de Reducido. El partido contará con el arbitraje de Lucas Comesaña y será televisado por LPF Play .

Con esa premisa, el equipo de Leonardo Lemos saltará a la cancha para recibir a un San Telmo que llega entonado gracias a la importante victoria que logró de local ante Godoy Cruz. En Lomas saben que un triunfo le permitirá acomodarse en una buena colocación y dejar en el olvido los traspiés de las primeras fechas en el estadio Eduardo Gallardón , y es lo que buscarán.

Hoy, con 12 puntos, el elenco de Lomas de Zamora arrancará la fecha 10 ubicado en la sexta colocación y en zona de Reducido, pero teniendo en claro que lo necesita ratificar con otro triunfo en la antesala a una seguidilla de partidos importantes. El Candombero, por su parte, llega con 8 unidades y con la obligación de sumar para alejarse de los últimos puestos.

¿Habrá cambios en Los Andes?

El entrenador del Milrayitas no confirmó el equipo, pero se estima que habrá retoques respecto al último partido. Por un lado, el defensor Peter Grance regresaría al 11 titular luego de la lesión muscular que le impidió jugar ante el Quemero y por el otro, Camilo Viganoni le ganaría la pulseada a Facundo Echevarría para ser el acompañante de Mauricio Asenjo en la delantera.

Peter Grance Peter Grance volvería al 11 titular de Los Andes.

De esta manera, los que dejarían en el equipo serían Nazareno Fernández Colombo y Echevarría. El resto del equipo no sufriría modificaciones.

En San Telmo, todo sigue igual

Entonado por la victoria ante el Tomba, el entrenador del Candombero, Marcelo Vázquez, no realizaría cambios y apostaría por los mismos futbolistas del último partido, ya que terminó muy conforme con la producción ante uno de los animadores de la zona A. Y con esos jugadores, buscará dar el golpe en Lomas de Zamora.

Posibles formaciones

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Franco Rodríguez, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro; Camilo Viganoni y Mauricio Asenjo.

San Telmo: Joaquín Enrico; Juan Ignacio Motroni, Facundo Roncaglia, Emanuel Díaz, Román Gamarra; Renzo Uriburu, Lázaro Brítez, Javier Iritier, Iñaki Larthirigoyen; Jerónimo Porto Lapegüe y Martín Batallini.

Arbitro: Lucas Comesaña.

Hora: 15.

Cancha: Los Andes.

TV: LPF Play.