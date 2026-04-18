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18 de abril de 2026
Buena onda.

Cómo fue el reencuentro de Andrea del Boca con sus excompañeros de Gran Hermano

Andrea del Boca cenó con varios de los jugadores eliminados de Gran Hermano y luego compartieron el momento a través de las redes sociales.

Andrea del Boca, eliminada de Gran Hermano.&nbsp;

Andrea del Boca, eliminada de Gran Hermano. 

Andrea del Boca se reunió con sus excompañeros de Gran Hermano Generación Dorada luego de su abrupta salida del certamen de Telefe después de haber sufrido una fuerte caída, y dejó en claro la buena onda que mantiene con ellos.

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Andrea del Boca y otros ex Gran Hermano.

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Mientras quienes no participaron de la salida nocturna fueron Gabriel Lucero, Carla Bigliani, Cinzia Francischiello y Carmiña Masi.

Los ex Gran Hermano publicaron fotos del reencuentro en sus redes sociales. Tanto Jenny Palacios como Nick Sícaro se refirieron a Andrea del Boca como su “segunda mamá”, mientras que Lola Tomaszeuski expresó cuánto la había extrañado.

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Andrea del Boca y su buena onda con Kennys Palacios

Por su parte, Kennys Palacios aprovechó la ocasión para subir un video muy cómplice con la actriz, en el que ambos realizan la mímica de “El amor”, una de las canciones más emblemáticas de su carrera. "Lindo volver a verte", escribió el estilista junto al clip.

Aunque la iluminación del video era abundante, algunos seguidores notaron las secuelas del fuerte golpe: un pequeño hematoma de tono verdoso en el lado izquierdo de su rostro. La actriz recibió tres puntos de sutura, sufrió compromiso en piezas dentales y un hematoma facial al momento del accidente.

Según trascendió, la actriz compartió una cena con los ex participantes de la casa de Gran Hermano en un reconocido restaurante del barrio porteño de Palermo.

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