La hija de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada: "Perritos falderos"

Comenzó la etapa de los congelados de Gran Hermano Generación Dorada y Anna Chiara , la hija de Andrea del Boca , entró a la casa después de la accidentada salida de su mamá. La joven hizo una recorrida y dejó algunos mensajes para los participantes.

Anna entró, incrédula y muy feliz por estar por unos minutos en la casa del certamen de Telefe . Al primero que saludó fue a Manuel Ibero , un jugador muy cercano a Andrea del Boca : "Sabe que siempre tendrás en mí una aliada, gracias".

"Que linda casa, ¿me quedo acá o qué onda?", lanzó Anna luego en su recorrida por la casa. "Necesito abrazar a Yipio", dijo después y se acercó a la uruguaya, otra de las amigas de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano.

"Me voy a presentar, me llamó Anna. Están re lindos, que linda casa, ¿me quedo acá o qué onda? Uf que energía, acá Pincoya hay que hacer una limpieza", lanzó, haciendo referencia a lo que le pasó a la mamá.

"Hay Del Boca para rato. Que esta visita sea un símbolo de la fortaleza que tenemos, ha sido un placer Gran Hermano", expresó Anna e insistió en que no quería irse de la casa.

image Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca.

Anna Chiara recuperó pertenencias de Andrea del Boca

La intención principal de la entrada de la joven era recuperar algunas de las pertenencias de Andrea del Boca que quedaron, especialmente el almohadón y sus valijas.

"Cuídenme la casa, en cualquier momento vuelvo", deslizó Anna del Boca. "Ojo conmigo, a los perritos falderos, que ladren. Al que se porta mal, no le dan el premio ni el cariño de la gente", lanzó, en clara referencia a los enemigos de su madre. Se visita abrió un interrogante sobre si se animará a ser el reemplazo de su mamá en Gran Hermano Generación Dorada.