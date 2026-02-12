Las Manos de Filippi regresan a Temperley para cantar contra Javier Milei y la reforma laboral.

"Estamos presentando el disco 'Que fluya la vibra', que es la recopilación de todos nuestros simples en la era Milei, incluyendo Palestina, que es el último que sacamos. Es un disco pesado, bien rockero", señaló Germán Pecho Anzoátegui, líder de la banda, que por estos días se presenta ne escenarios de Uruguay , sobre lo que se viene en el escenario de Temperley.

Y agregó: "Cultura del Sur es uno de nuestros lugares favoritos de América Latina para tocar, no hay lugares tan piolas como Cultura del Sur".

Con giras por Europa y distintas partes del mundo, en la última década Las Manos se consolidó como una referencia internacional del rock alternativo y de protesta.

"Siempre estamos tratando de hacer vínculo con la gente con la que viajamos y vamos a viajar. Aprendimos mucho y queremos tratar de lograr nuestro propio circuito en América Latina, así como lo tienen otras bandas en Europa y de vez en cuando entra alguna latina. Tenemos la obligación para las nuevas generaciones de armar un circuito para tocar. Este año vamos a ir a Brasil por primera vez. Queremos que la banda llegue a lugares a donde no ha llegado", añadió Germán y reconoció el avance que en ese sentido viene llevando Aldo "El Macha" Asenjo, músico del under chileno.

La reedición de La Calesita de Mamanis

La banda tiene como plan para el 2026 llevar adelante un concierto por mes "en una especie de peña" de Las Manos con La Calesita de Mamanis (uno de sus discos más resonantes). "El objetivo Iremos de menor a mayor hasta que sea una fiesta grande", cerró Germán.