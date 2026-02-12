jueves 12 de febrero de 2026
12 de febrero de 2026
Show.

Las Manos de Filippi regresan a Temperley para cantar contra Javier Milei y la reforma laboral

La banda se presentará en Cultura del Sur de Temperley el sábado 20 de febrero, compartiendo escenario con la local Sin Ley.

"Estamos presentando el disco 'Que fluya la vibra', que es la recopilación de todos nuestros simples en la era Milei, incluyendo Palestina, que es el último que sacamos. Es un disco pesado, bien rockero", señaló Germán Pecho Anzoátegui, líder de la banda, que por estos días se presenta ne escenarios de Uruguay, sobre lo que se viene en el escenario de Temperley.

Las Manos de Filippi, con nuevo disco. 
Dale play.

Las Manos de Filippi lanzaron "Que fluya la vibra", su nuevo disco
La reforma laboral de Javier Milei ya tiene media sanción: qué pasa si Diputados la aprueba.
En marcha.

La reforma laboral ya tiene media sanción: qué pasa si Diputados la aprueba

Y agregó: "Cultura del Sur es uno de nuestros lugares favoritos de América Latina para tocar, no hay lugares tan piolas como Cultura del Sur".

Las Manos, una banda consolidada en el under internacional

Con giras por Europa y distintas partes del mundo, en la última década Las Manos se consolidó como una referencia internacional del rock alternativo y de protesta.

"Siempre estamos tratando de hacer vínculo con la gente con la que viajamos y vamos a viajar. Aprendimos mucho y queremos tratar de lograr nuestro propio circuito en América Latina, así como lo tienen otras bandas en Europa y de vez en cuando entra alguna latina. Tenemos la obligación para las nuevas generaciones de armar un circuito para tocar. Este año vamos a ir a Brasil por primera vez. Queremos que la banda llegue a lugares a donde no ha llegado", añadió Germán y reconoció el avance que en ese sentido viene llevando Aldo "El Macha" Asenjo, músico del under chileno.

La reedición de La Calesita de Mamanis

La banda tiene como plan para el 2026 llevar adelante un concierto por mes "en una especie de peña" de Las Manos con La Calesita de Mamanis (uno de sus discos más resonantes). "El objetivo Iremos de menor a mayor hasta que sea una fiesta grande", cerró Germán.

