Lomas de Zamora: rescatan a un caballo al que usaban para llevar escombros

Rescataron a un caballo que había sido víctima de un cruel maltrato en Lomas de Zamora . Lo utilizaban para trasladar pesados escombros. Ya está a salvo en un refugio y piden ayuda para su atención veterinaria.

Todo empezó cuando una vecina, voluntaria de la Asociación Rescate Equino Cinco Corazones (RECC) , vio al animal arrastrando un carro por las calles de Lomas, sin herraduras y con heridas visibles. Dos hombres le estaban colocando una carga pesada de fierros y escombros de una obra en construcción. Además del maltrato, el caballo estaba notablemente cansado.

CAMPAÑA SOLIDARIA Lanzan una rifa para seguir cuidando a los caballos rescatados en Lomas

LE SALVARON LA VIDA Rescataron a un caballo maltratado y desnutrido en Lomas

La mujer que presenció la escena la grabó con su teléfono celular. El video llegó a organizaciones proteccionistas, que intervinieron de inmediato para rescatar al caballo.

Rescataron a un caballo víctima de maltrato en Lomas de Zamora. Lo utilizaban para cargar escombros y fierros de una obra. La organización proteccionista RECC intervino para salvarlo. pic.twitter.com/w93RYymPw9

Tras la denuncia por maltrato animal, enseguida tomó intervención personal de RECC, con apoyo de Zoonosis Lomas y efectivos de la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora. El caballo fue rescatado y quedó en manos de profesionales para darle la atención veterinaria correspondiente.

“Hoy celebramos una nueva oportunidad. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a quienes actuaron en tiempo récord para salvarlo”, comentaron desde RECC tras el rescate del caballo, quien fue bautizado “Níspero”. La organización destacó la valentía para “hacer valer con firmeza la Ley 14.346 contra el maltrato y la crueldad animal”.

Con el caballo ya a salvo, desde RECC necesitan ayuda para afrontar los gastos iniciales para cuidar a Níspero. “Debemos abonar $300.000 únicamente de traslado”, explicaron.

Cómo ayudar a Níspero

Quienes quieran colaborar, pueden hacerlo con una transferencia mediante los siguientes datos:

Alias: Caballosrecc

Caballosrecc Desde el exterior: paypal.me/Asocrecc

Ambas cuentas están a nombre de la Asociación Civil Rescate Equino Cinco Corazones.