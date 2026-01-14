Estaba prófugo por un robo en Lomas de Zamora y lo detuvieron en Avellaneda

Estaba prófugo de la Justicia de Lomas de Zamora﻿.

Según informaron fuentes judiciales, todo empezó cuando efectivos del Comando de Patrullas de Avellaneda realizaban verificaciones de rutina en la vía pública, en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y Cabild o, en la localidad de Piñeyro .

Durante el operativo, pararon a un hombre de 35 años y le pidieron sus datos personales para chequear sus antecedentes. Enseguida se dieron cuenta de que el sujeto era buscado por haber participado en un asalto en Lomas.

Al consultar sus datos en el sistema informático policial, los policías descubrieron que sobre el hombre pesaba una orden de captura activa desde el 9 de diciembre de 2025 , solicitada por el Tribunal Oral N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Según el sistema, el sujeto estaba imputado en una causa caratulada como "robo calificado". Ante esta situación, se lo llevaron detenido y lo trasladaron a la Comisaría 2ª de Avellaneda.

El hombre quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Avellaneda, que avaló el procedimiento y ordenó poner al detenido a disposición del tribunal correspondiente en Lomas de Zamora.