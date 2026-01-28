Estaba prófugo por el crimen de un verdulero en Budge, y fue detenido en un local de comidas

Un delincuente que era buscado por asesinar a balazos a un verdulero que se resistió a que le robaran el auto en Ingeniero Budge , fue detenido luego de estar más de un año prófugo , durante un operativo en un local de comidas que solía frecuentar.

El acusado, de 28 años, atacó a la víctima en frente de su novia, que presenció la brutal agresión, ocurrida en septiembre del 2024 y que quedó filmada por una cámara de seguridad.

Investigación. Cayeron dos sospechosos por el crimen de un joven asesinado delante de su novia en Llavallol

Alberto Quiroz Ayala , quien tenía 26 años, había sido interceptado con fines de robo por dos malvivientes armados en la esquina de Cosquín y pasaje Escobar, en el Barrio Campo Tongui, en momentos en los que se hallaba a bordo de un Fiat Siena, en el cual esperaba el arribo de su pareja, de 28.

En ese momento, los ladrones intentaron sustraer el rodado, pero el damnificado, de nacionalidad boliviana,trató de impedirlo y forcejeó con ellos. Por tal motivo, fue herido a disparos.

Asesinato de Alberto Quiroz El asesinato de Alberto Quiroz quedó filmado.

Los asesinos se apoderaron del coche y huyeron; mientras que el trabajador debió ser conducido a la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.), situada en la esquina del Camino Presidente Juan Domingo Perón (el tradicional Camino Negro) y calle Recondo, donde falleció cuando era derivado al Hospital Interzonal General de Agudos Luisa Cravenna de Gandulfo.

En la madrugada del 18 de septiembre, el auto robado por los individuos apareció abandonado en Reaño al 1700. Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cadáver de la víctima y lograron determinar que presentaba un certero impacto de bala en la región torácica.

La detención del sospechoso por el asesinato

Tras diversas tareas de campo y el análisis de información obtenida mediante técnicas OSINT, los investigadores lograron establecer que el principal sospechoso frecuentaba un local gastronómico de Ingeniero Budge. Con esos datos, se desplegó un operativo que permitió su detención en la vía pública, en la intersección de las calles Orán y Arana Goiri.

El joven arrestado, de nacionalidad argentina, quedó a disposición del Juzgado de Garantías 3 de Lomas, a cargo del juez Gustavo Gaig, imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo.

El otro sospechoso de participar del asesinato está detenido a la espera de ser llevado a juicio para ser juzgado por el violento episodio de inseguridad.