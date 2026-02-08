El posteo de Camila Galante ante los comentarios por viajar a México sin Leandro Paredes

Camila Galante viajó a México y los comentarios de algunos usuarios mal intencionados comenzaron a poner en duda la relación de ella con su marido Leandro Paredes, quien se quedó en Argentina por sus compromisos con el Club Atlético Boca Juniors .

Pero, lejos de quedarse callada, Camila Galante decidió responder a través de un posteo sutil, pero bastante elocuente que sorprendió a todos sus seguidores. La influencer y esposa del campeón del mundo viajó sin él a México y, como suele pasar cuando se trata de parejas de jugadores de fútbol, las especulaciones se hicieron presente ante la primera foto que subió.

En su cuenta de Instagram, Camila Galante se mostró sin ningún problema disfrutando del sol, la playa y la arena azteca que enseguida se comenzaron a replicar en las redes sociales. Lo primero que se preguntó en comentarios es donde estaba su marido.

Además, apareció el mítico prejuicio sobre la infidelidad que históricamente persigue a muchos jugadores de fútbol con varias muestras de evidencia, pero no sería el caso de la pareja que lleva juntos muchos años y que han enfrentado rumores, pero nada concreto.

Camila Galante disfrutó sola de sus vacaciones

Una mujer sola en la playa disfrutando de sus vacaciones fue el foco de muchas críticas, pero también de elogios de quienes entienden que la vida en pareja también es tomarse un tiempo para uno mismo.

Los cuestionamientos sobre dejar solo en Argentina a su marido, Leandro Paredes fue lo primero que se comenzó a divulgar en las redes sociales.

“¿Qué hace yéndose sola?”, “raro que no esté con él”, “cuando una se va sola algo pasa”, fueron algunas de las frases que circularon en distintos sitios y en comentarios de portales de espectáculos.

La respuesta de Camila Galante ante las críticas

Sin decir una palabra, la influencer y emprendedora esposa de Paredes decidió respomder a tantas críticas y rumores sin sentido a través de una foto que subió a su cuenta.

La imagen fue pensada especialmente para dejar un mensaje sutil, cargado de significado y dedicado no sólo al padre de sus hijos, sino a tantos comentarios mal intencionados.

Por eso, desde las paradisíacas playas de México publicó una foto de la arena, el mar de fondo y un texto simple pero contundente con las letras: “L y C” acompañada por un corazón. Ese posteo pequeño, pero de gran significado fue imposible de ignorar para demostrar que a pesar de la distancia su matrimonio sigue intacto.

¿Será una lección para aquellos que atrasan con especulaciones fuera de lugar?