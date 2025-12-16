Ingeniero Budge: detienen a un joven armado que baleó a un chofer de aplicación

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a un joven acusado de balear a un chofer de aplicación durante un intento de robo en la localidad de Ingeniero Budge. La víctima salvó su vida de milagro y está fuera de peligro.

Todo empezó este domingo en el cruce de Camino de la Ribera Sur y Evaristo Carriego. El chofer, un policía retirado de 59 años, pasó a buscar a una pareja joven que se subió a su vehículo. Luego de unas cuadras, el muchacho sacó un arma de fuego y lo amenazó para robarle el auto.

El conductor empezó a forcejear con el delincuente y se produjo un disparo adentro del coche. La bala impactó en la oreja de la víctima. El agresor y su acompañante escaparon corriendo.

Tras el intento de robo, hubo un detenido arma Arma de fuego incautada al sospechoso detenido en Ingeniero Budge. A partir de la denuncia del conductor, efectivos de la SubDDI de Lomas de Zamora y de la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge iniciaron un rastrillaje en la zona para encontrar al delincuente. Minutos después, lo vieron en el cruce de las calles Figueredo y Andrés Bello.

Según informaron fuentes policiales, trataba de un joven de 22 años, quien fue inmediatamente reducido y trasladado a la comisaría. Los agentes le incautaron un revólver calibre 32 largo, con una bala lista para usar. El arma parecía haber sido utilizada minutos antes. El sospechoso quedó imputado por “robo agravado por el uso de arma de fuego y lesiones” y fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°6 de Lomas de Zamora.

