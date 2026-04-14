martes 14 de abril de 2026
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14 de abril de 2026
Tiroteo.

Robaron una camioneta en Remedios de Escalada y escaparon a tiros: un detenido en Lomas de Zamora

Un joven de 19 años fue detenido en Lomas de Zamora tras una persecución que comenzó en Remedios de Escalada e incluyó un tiroteo.

El robo en Remedios de Escalada terminó tras una persecución en Lomas de Zamora.

El robo en Remedios de Escalada terminó tras una persecución en Lomas de Zamora.

Un hombre de 49 años fue víctima de un violento robo de cuatro delincuentes que le sustrajeron la camioneta en Remedios de Escalada y fueron perseguidos hasta Lomas de Zamora, donde fue detenido uno de los acusados, mientras que los otros escaparon.

Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense informaron que la víctima fue atacada el lunes pasado en Azopardo al 100, donde malvivientes armados le sustrajeron su Volswagen Amarok gris por medio de amenazas.

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De acuerdo al testimonio del damnificado, los asaltantes bajaron de una camioneta oscura y lo "encañonaron" para despojarlo de su vehículo. Minutos más tarde, comenzó una persecución en Ucrania y Pasaje Marco Avellaneda.

Según consta en el parte policial, los ladrones abandonaron la camioneta robada en jurisdicción de Lomas de Zamora y huyeron a pie.

FotoJet (15)
El presunto delincuente fue detenido en jurisdicción de Lomas de Zamora.

El presunto delincuente fue detenido en jurisdicción de Lomas de Zamora.

Persecución y tiroteo

Durante la fuga, los delincuentes efectuaron disparos de arma de fuego contra los efectivos. El personal resultó ileso y logró la detención de Ariel Quiroga Chazarreta, de 19 años.

La UFI 7 de Avellaneda–Lanús ordenó la aprehensión en carácter de "robo agravado por el empleo de arma de fuego". El detenido y el sumario fueron remitidos a sede judicial el 13 de abril.

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