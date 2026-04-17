Marley confesó que tuvo un romance con Keanu Reeves: "Yo era jovencísimo"

En una charla descontracturada en el ciclo de streaming de Martín Cirio , Marley confesó un dato completamente desconocido sobre su vida privada y contó al aire que tuvo hace muchos años un breve romance con el actor canadiense Keanu Reeves.

Fue Flor Peña fue quien sacó el tema a la luz, dejando al descubierto las aventuras de un joven Marley en los Estados Unidos. “Se comió unas Keanu Reeves”, lanzó la actriz frente Martín Cirio y su audiencia. “Se pone colorado el tarado… Se comió las Keanu Reeves”, insistió.

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Martín Cirio indagó sobre el episodio, pero Marley fue cuidadoso con la información que compartió: “Me pongo colorado. Fue hace mucho, yo era jovencísimo, conocí mucha gente… He viajado mucho, entonces me pasaba en una época que yo llegaba a Los Ángeles y me invitaban a fiestas de Hollywood”, reveló.

"Keanu Reeves": Porque Marley aseguró en un stream de Martín Cirio que tuvo relaciones sexuales con el actor. pic.twitter.com/8hYoSphhz4

“En los primeros años de mi vida, iba a una fiesta y estaba Tom Cruise. Era un pendejo de 20 años… ¿qué hago yo acá, en medio de toda esta gente? Fue muy temprano que me pasó todo a mí, entonces no caía”, continuó.

image Marley, con Flor Peña y Martín Cirio.

Sin brindar detalles sobre cómo fue el encuentro, o si hubo más de uno, el conductor se limitó a contar un poco sobre su tiempo en los Estados Unidos.

“En las fiestas de Hollywood me ha pasado que, de repente, alguien te tiraba un poquito más de onda. Yo era muy joven, entonces, viste, igual era demasiado alto, muy flaco era en esa época. Entonces, tampoco daba cara de bolu..., que no digo que hoy no la tenga”, cerró el tema.