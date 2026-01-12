Persecución, dos detenidos y un auto recuperado en Lomas de Zamora

Dos delincuentes fueron detenidos tras una cinematográfica persecución por un robo cometido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . El operativo se extendió hasta Lomas de Zamora , donde recuperaron el auto utilizado en el asalto.

Todo empezó cuando un grupo de ladrones que se movilizaban en un Peugeot 208 robaron una camioneta Toyota SW4, para luego escapar en ambos vehículos. El sistema Anillo Digital de CABA no tardó en detectar el paso de los mismos por el cruce de la avenida General Paz y 2 de Abril .

Efectivos policiales empezaron a seguirlos por General Paz, mientras se organizaba un operativo cerrojo para interceptarlos. La camioneta intentaba huir con maniobras peligrosas e intentó embestir a los policías.

La persecución se extendió hasta General Paz y Alberdi , donde lograron encerrar a la camioneta. En tanto, el auto huyó hacia Lomas de Zamora .

El operativo terminó en Lomas de Zamora

detenido Hubo dos detenidos y luego se encontró el auto de apoyo en Lomas de Zamora.

La Policía de la Ciudad detuvo a dos jóvenes de 19 y 20 años, quienes tenían varios antecedentes por robo, tenencia de arma de guerra, venta de drogas, lesiones y encubrimiento agravado, entre otros.

Minutos después, los efectivos encontraron el Peugeot 208 abandonado en el cruce de las calles Guaraní y O’Higgins, en el barrio Parque Barón de Lomas de Zamora. El auto registraba un pedido de secuestro activo por robo y había sido utilizado para cometer el asalto.

Los delincuentes quedaron a disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional N°8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Policía continúa buscando a los demás cómplices que escaparon por Lomas cuando dejaron abandonado el auto.