Temperley se llena de color, sabores y música con una nueva Expo Amor Puro

Feria , música , gastronomía , astrología y sorteos . Todo eso va a ofrecer la Expo Amor Puro durante la edición de este domingo en Temperley .

El evento será de 14.30 a 19.30 en el salón Tatos Recepciones ubicado sobre Cangallo 351 , donde los vecinos encontrarán stands de indumentaria, diseño, decoración, cerámica, marroquinería, moda circular, textiles, cestería, accesorios, lencería, aromaterapia, bijouterie, gastronomía y pastelería artesanal.

"Nos volvemos a encontrar en un salón de con todas las comodidades y una hermosa ambientación para que el público disfrute de emprendimientos y expositores que se destacan por su compañerismo, respeto mutuo y por ofrecer productos de primera calidad. Este año también apostamos a tener cada vez más shows artísticos y actividades recreativas", destacó la creadora de la expo, Stella Maris Trombatore.

Los vecinos disfrutarán de un show en vivo del músico y cantante Román Gareca, y un espacio dedicado a la astrología a cargo de Ángela Marafiotti. A lo largo de la tarde también van a sortear diferentes premios y la organizadora regalará un stand para que un emprendimiento tenga la posibilidad de participar gratis en otra edición.

Una expo que crece y acompaña a múltiples emprendedores

La Expo Amor Puro sigue ampliando sus horizontes y llevando eventos a distintas localidades. "Estamos sumando nuevas sedes en Lomas y Banfield para que los emprendedores tengan cada vez más oportunidades de mostrarse, crecer y conectar con la gente", indicó Stella.

Las próximas ediciones serán el 14 de junio en La Troupe (Gallo 148, Banfield), 5 de julio en Medrano 354 (Banfield), 12 de julio en Tatos Recepciones y el 26 de julio nuevamente en La Troupe. Los emprendedores interesados en participar tienen que comunicarse con la cuenta de Instagram.