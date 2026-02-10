La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en el último año

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación en enero alcanzó 2,9%, lo que suma 32,4% en el último año. Es el primer dato que se publica tras la salida de Marco Lavagna del organismo y la decisión de postergar la nueva fórmula, que implicaba una actualización de la canasta.

Así, la inflación de enero se mantuvo muy cercana a la de diciembre, que había sido de 2,8%, según los datos oficiales del Indec. Alimentos y bebidas no alcohólicas encabezó los aumentos del mes, con una suba del 4,7%. Le siguió Restaurantes y hoteles, con el segundo mayor avance: un 4,1% más.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%). A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

En cuanto a la renuncia de Lavagna, venía trabajando en un nuevo índice desde el tema desde el gobierno de Alberto Fernández, en 2022, y según explicó el exnúmero dos de Caputo, Joaquín Cottani, la nueva metodología estaba lista desde mediados de 2024.

Sin embargo, el Gobierno nacional decidió no aplicarlo y anunció que diseñarán uno nuevo. Se estima que por el tiempo que demorará el diseño de la nueva Encuesta de Hogares, la implementación del flamante IPC se dilataría hasta 2030.

Por su parte, el dólar oficial sigue retrocediendo y cerró hoy a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización del Banco Nación. La divisa estadounidense sigue a la baja ya que cerró $10 menos de la apertura de este martes.