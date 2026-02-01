domingo 01 de febrero de 2026
1 de febrero de 2026
Economía.

Índice Big Mac: la Argentina es el segundo país en el que más cara sale la famosa hamburguesa

Después de Suiza, la Argentina es el país en el que más cara se vende la reconocida hamburguesa. Cuánto cuesta y la evidente inflación en dólares.

La Argentina es el segundo país en el que más caro se vende el Big Mac. 

Argentina volvió a quedar en el centro del debate sobre precios internacionales tras la publicación del último Índice Big Mac, elaborado por la revista británica The Economist. El relevamiento ubicó al país como la segunda economía más cara del planeta para adquirir el famoso combo de McDonald’s, que alcanzó un valor local de US$ 7,37.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el país escaló posiciones en el ranking global y solo se encuentra por detrás de Suiza, donde el menú cuesta US$ 7,99. Este dato confirma el fenómeno de la inflación en dólares, mostrando cómo los bienes y servicios locales se encarecen en moneda dura incluso frente a naciones con ingresos per cápita considerablemente superiores.

La Argentina, más caro que en Estados Unidos y Europa

Bic-Mac
En la Argentina, el Big Mac se vende más caro que en Europa.

El informe destaca la disparidad de costos: mientras en Argentina se pagan más de siete dólares, en Estados Unidos el mismo producto vale US$ 5,79 y en la Zona Euro promedia valores inferiores.

Argentina superó en la lista a países históricamente costosos como Uruguay (US$ 6,91), Noruega (US$ 6,67) e Italia (US$ 6,42). La comparación resulta crítica al contrastar estos precios con el salario promedio argentino, que se mantiene muy por debajo de los niveles de esas economías desarrolladas.__IP__

El Top 10 del Ranking Big Mac 2026

  • Suiza: US$ 7,99
  • Argentina: US$ 7,37
  • Uruguay: US$ 6,91
  • Noruega: US$ 6,67
  • Italia: US$ 6,42
  • Costa Rica: US$ 5,90
  • Estados Unidos: US$ 5,79
  • Reino Unido: US$ 5,73
  • Suecia: US$ 5,67
  • Dinamarca: US$ 5,64

El índice, creado en 1986 como una guía liviana para comparar el poder adquisitivo de las divisas, se ha convertido en un termómetro de la competitividad y los desajustes cambiarios a nivel global.

