martes 10 de febrero de 2026
Escribinos
10 de febrero de 2026
Presión social.

Javier Milei dio marcha atrás con el proyecto de baja de la edad de imputabilidad

Los legisladores de Milei buscarán avanzar con el proyecto el próximo jueves, pero con algunos cambios. El texto fijará la edad de imputabilidad en 14 años.

Javier Milei dio marcha atrás con el proyecto de baja de la edad de imputabilidad.

Javier Milei dio marcha atrás con el proyecto de baja de la edad de imputabilidad.

Sin el respaldo de los bloques aliados, el oficialismo decidió dar un volantazo y hacer cambios en el texto de la iniciativa. La edad de imputabilidad pasaría a 14 para llegar al consenso.

Lee además
kicillof presento un plan alternativo para no bajar de edad de imputabilidad
seguridad integral

Kicillof presentó un plan alternativo para no bajar de edad de imputabilidad
La Iglesia se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad a 14 años.
Fuerte polémica

La Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad: "Encerrar a un chico..."

La decisión de bajar el proyecto se da en un contexto de paro nacional por parte de muchos gremios para este miércoles, cuando inicien las sesiones extraordinarias para tratar la reforma laboral.

Cuando se trata la reforma de Javier Milei

Se esperaba que en las próximas horas el Ejecutivo remita a Diputados la nueva versión. Sin embargo, decidieron retirar el proyecto y el debate se pospone para el jueves próximo.

En la nueva versión, se disponen más de $20 mil millones para la Defensoría General y más de $3 mil millones para el Ministerio de Justicia.

La reforma del Régimen Penal Juvenil había conseguido dictamen el 6 de mayo del año pasado, aunque no llegó nunca al recinto. Con el cambio de conformación de las cámaras, perdió estado parlamentario el proyecto que proponía el régimen penal de los 16 a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas.

Temas
Seguí leyendo

Kicillof presentó un plan alternativo para no bajar de edad de imputabilidad

La Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad: "Encerrar a un chico..."

Buscan que los chicos de 13 años que delinquen vayan presos

Reforma laboral y baja de la edad de imputabilidad: este martes comienza la actividad en el Senado

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Dieron a conocer la inflación de enero con las nuevas autoridades del Indec.
Actualización.

La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en el último año

Las más leídas

Te Puede Interesar

La periodista, Pilar Smith contó detalles de lo que sufrió en pleno embarazo. 
Pasado oscuro.

El desgarrador relato de Pilar Smith sobre los maltratos que recibió de Mauro Viale en pleno embarazo