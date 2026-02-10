Javier Milei dio marcha atrás con el proyecto de baja de la edad de imputabilidad.

El Gobierno nacional retiró el proyecto de Régimen Penal Juvenil que había ingresado el lunes a la Cámara de Diputados y que proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años.

Sin el respaldo de los bloques aliados, el oficialismo decidió dar un volantazo y hacer cambios en el texto de la iniciativa. La edad de imputabilidad pasaría a 14 para llegar al consenso.

Fuerte polémica La Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad: "Encerrar a un chico..."

La decisión de bajar el proyecto se da en un contexto de paro nacional por parte de muchos gremios para este miércoles, cuando inicien las sesiones extraordinarias para tratar la reforma laboral.

Se esperaba que en las próximas horas el Ejecutivo remita a Diputados la nueva versión. Sin embargo, decidieron retirar el proyecto y el debate se pospone para el jueves próximo.

En la nueva versión, se disponen más de $20 mil millones para la Defensoría General y más de $3 mil millones para el Ministerio de Justicia.

La reforma del Régimen Penal Juvenil había conseguido dictamen el 6 de mayo del año pasado, aunque no llegó nunca al recinto. Con el cambio de conformación de las cámaras, perdió estado parlamentario el proyecto que proponía el régimen penal de los 16 a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas.