Finde en Lomas de Zamora: Diego Capusotto, Pedro Saborido y Eruca Sativa

Este fin de semana Lomas de Zamora recibirá las visitas de “Tirria”, una comedia con Diego Capusotto , el espectáculo a cargo de Pedro Saborido y al poderoso trío de rock Eruca Sativa sonando en vivo, junto a toda la movida local.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 se presenta el grupo de folklore Los Díaz Pasan Volando , liderado por los hijos de Coco Díaz.

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En la misma sala, el sábado a las 14 llega la orquesta Plato Volador y a las 21 sale a escena el cantante Martin Alvarado y el cuarteto de guitarras Gerardo Villar & Los Aguirre . El domingo a las será el turno de la banda 7 Pistones.

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora , España 55, el sábado a las 21 pisa las tablas “Tirria”, una desopilante comedia protagonizada por Diego Capusotto, Thelma Stefani y Rafael Spregelburd.

Eruca Sativa, el poderoso trío que pisa fuerte en la escena del rock argentino, se presenta en vivo el sábado a las 21 en Dandelion Teatro Bar del Lomas de Zamora, Larrea 350.

La compañía Los Sandrinis sale a escena el sábado y el domingo en el Teatro de las Memorias de Lomas de Zamora, Sáenz 227, con “Historias que nos Habitan. Roberto Fontanarrosa y otros cuentos”.

En el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1074, el sábado a las 21 pisa las tablas el desopilante espectáculo de Café Concert titulado “De Parejas”.

En el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380, el viernes a las 21 Fernando Sanjiao presenta su nuevo show "Quemado". El sábado a las 21 llega Pablo Angeli con sus personajes en “Carmen y Osvaldo y toda la familia”.

Teatro y música en vivo

“Había una vez… Un cuento para no olvidar”, una obra de teatro para toda la familia, se presenta el sábado a las 17 en El Refugio de Banfield, Maipú 540.

Pablo Mikozzi y Belu Milone proponen un show a puro humor ácido pero…hialuronico en “Noche de rubias”, el sábado a las 22 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251.

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Pedro Saborido + The Walking Conurban presentan el espectáculo "Un viaje por el universo conurbano" el sábado a las 20 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

El Zar regresa a la región para presentar “Paradiso” en vivo. La cita será el sábado a las 20 en Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 22 sonará el rockabilly de Mr. Bill y el sábado será el turno del rock de Banda de Garage.

“El sol se muere”, una obra con autoría y dirección de Nicolás Blandi, se presenta los domingos a las 19 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

La música latinoamericana de La Banda del Momento sonará en vivo el sábado a las 20 en el escenario de Villa Turdera, Suipacha 25.