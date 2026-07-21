Axel Kicillof: "Este Gobierno no invierte un solo peso en el pueblo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ‘Papa Francisco’ en Castelar, partido de Morón y apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei: “Quienes gobiernan hoy a la Argentina no reconocen la importancia de la salud pública”.
En la misma línea, el mandatario aseguró que el Gobierno nacional “vino a destruir al Estado” y a “empeorar” las condiciones de vida de los ciudadanos. Además, señaló que el modelo que llevan adelante es de “deserción y crueldad”, pero que en la provincia le responden “con hechos concretos que benefician a la gente”.
“Javier Milei nos dice que la libertad es dejar todo a merced de la mano invisible del mercado, aunque excluya a millones de familias y deje infinidad de necesidades sin atender. La verdadera libertad es que todas las personas que sufren un padecimiento o atraviesan una angustia puedan contar con una atención integral en un centro como este, tengan o no los recursos”, expresó Kicillof.
"Un modelo perverso" para Axel Kicillof
Para cerrar, insistió: “Estamos ante un modelo perverso que exprime los bolsillos de los trabajadores y no invierte un solo peso en el pueblo. Las familias se están endeudando para comprar remedios y pagar el alquiler”. Y concluyó: “Nosotros nos paramos exactamente en la vereda de enfrente: seguimos trabajando para que en la provincia de Buenos Aires haya más salud, más educación y más acompañamiento para los sectores vulnerables”.
En el acto donde el mandatario estuvo acompañado por los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Lucas Ghi, informaron que hubo una inversión de $556 millones, en el CAPS ubicado en el barrio 20 de Junio, que cuenta con cuatro consultorios para atención general, uno ginecológico y uno odontológico, vacunatorio, enfermería, dispensario de medicamentos y SUM. Además, la nueva sede brindará servicios de psicología, obstetricia y diabetología.