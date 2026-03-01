El calor aflojará un poco en la semana, pero habrá lluvia en Lomas de Zamora

Una semana con un poco de calor que pasará a ser de clima primaveral y algunas lluvias se espera en Lomas de Zamora y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN): las temperaturas más altas superarán los 30° durante los próximos días, mientras que las mínimas pasarán los 20°.

Sin embargo, a mitad de semana el calor cederá un poco y el clima pasará a ser más primaveral que de verano, por lo que habrá algo de alivio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por lo tanto, serán jornadas ideales para disfrutar al aire libre.

Después de este domingo, con una temperatura que llegó a los 32° y lo convirtió en el día más caluroso de toda la semana, el lunes -que es día de comienzo de clases para la provincia de Buenos Aires, pero sólo tendrán los privados por el paro docente- se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, vientos del noreste y las marcas térmicas irán de los 20° a los 31°.

Para el martes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del noreste y los termómetros se ubicarán entre los 21° y los 30°.

Ya el miércoles se espera cielo parcial a mayormente nublado y vientos del este cambiando al noreste, con una temperatura mínima de 19° y una máxima de 30°.

Cambio de clima a mitad de semana

En tanto, el jueves se prevén chaparrones entre la madrugada y la mañana y cielo nublado entre la tarde y la noche, con vientos del este y marcas térmicas que irán de los 16° a los 25°, por lo que será el días más fresco de toda la semana.

Para el viernes se anuncia cielo nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 18° y los 25° y el sábado se espera cielo nublado a mayormente nublado y vientos del norte, con una temperatura mínima de 19° y una máxima de 25°.