El ida y vuelta de Maxi López y Susana Roccasalvo en MasterChef Celebrity

Y Wanda Nara explicó: "Dale órdenes claras, no le des opción de elegir". Entonces la participante afirmó que ella tomó las decisiones importantes del plato, como que su compañero quería hacer salsa blanca y ella dijo que no. En ese momento, Wanda decide ayudar a Susana a pasarle la información a Maxi y le enseña cómo hacerlo.
Maxi López y Susana Roccasalvo, con Wanda Nara en el medio, en MasterChef Celebrity
Luego, la conductora fue a hablar con Maxi López, a ver si había entendido la información que le pasó. "Por 10 años me sacaste de quicio, ahora dejame estar tranquilo, por favor", sentenció el participante a Wanda. Luego, agregó: "A las mujeres vos tenés que hacerles pensar que manejan, pero en realidad no manejan, y después te secan, como el pollo".
Pero esto no quedó ahí, ya que luego, cuando llegó el momento en que la dupla presentó su plato, y Susana bromeó que nunca compartió un ex con nadie, pero que esta vez le funcionó. Entre risas, Wanda comentó que a ella le funcionó muchos años.
Al final del programa, tras debatirlo, Donato de Santis llamó al frente a la dupla de Marixa Balli y Cachete Sierra, y la del Chino Leunis y el Turco Husaín. Finalmente confirmó que la dupla que se llevaba las medallas de la semana eran Marixa y Cachete. Rápidamente, Cachete le ofreció a Marixa que elija, entonces ella se llevó la dorada y él la plateada.