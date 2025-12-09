El ida y vuelta de Maxi López y Susana Roccasalvo en MasterChef Celebrity

En la noche de beneficios, los participantes de Masterchef Celebrity tuvieron que cocinar en duplas, pero separados por un muro. Es por esto que, mientras cocinaban, Wanda Nara se acercó a hablar con Susana Roccasalvo , que le había tocado con Maxi López.

"Nunca le grité tanto a un hombre en los últimos años como a tu ex… vos lo conoces mejor que yo, los gritos no lo apabullan", expresó Susana Roccasalvo.

Y Wanda Nara explicó: "Dale órdenes claras, no le des opción de elegir". Entonces la participante afirmó que ella tomó las decisiones importantes del plato, como que su compañero quería hacer salsa blanca y ella dijo que no. En ese momento, Wanda decide ayudar a Susana a pasarle la información a Maxi y le enseña cómo hacerlo.

Luego, la conductora fue a hablar con Maxi López, a ver si había entendido la información que le pasó. "Por 10 años me sacaste de quicio, ahora dejame estar tranquilo, por favor", sentenció el participante a Wanda. Luego, agregó: "A las mujeres vos tenés que hacerles pensar que manejan, pero en realidad no manejan, y después te secan, como el pollo".

image Maxi López y Wanda Nara, con Susana Roccasalvo detrás del muro, en MasterChef Celebrity.

Pero esto no quedó ahí, ya que luego, cuando llegó el momento en que la dupla presentó su plato, y Susana bromeó que nunca compartió un ex con nadie, pero que esta vez le funcionó. Entre risas, Wanda comentó que a ella le funcionó muchos años.

Al final del programa, tras debatirlo, Donato de Santis llamó al frente a la dupla de Marixa Balli y Cachete Sierra, y la del Chino Leunis y el Turco Husaín. Finalmente confirmó que la dupla que se llevaba las medallas de la semana eran Marixa y Cachete. Rápidamente, Cachete le ofreció a Marixa que elija, entonces ella se llevó la dorada y él la plateada.