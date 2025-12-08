El tamizado del paté desató la guerra en Masterchef Celebrity

Los participantes de Masterchef Celebrity, en Telefe , debieron cocinar todos un mismo y complejo plato, que se trató de un paté casero con confitura de frutos rojos, cebollas encurtidas, ensalada verde y unos grisines de aceite de oliva y yogurt.

Durante el tiempo en los que los participantes estuvieron cocinando, el Turco Husaín chicaneó a sus compañeros diciéndoles mal la receta. "La competencia empieza hoy con el Turco", comentó Evangelina Anderson .

Cuando llegó el momento en que los jurados prueben uno a uno los platos de los distintos participantes, el primero en pasar al frente fue el Turco Husaín.

Luego de probar el plato, Damián Betular afirmó que es "una caricia al paladar" y que es "glorioso" el agregado que le hizo al paté de tamizarlo.

Cuando pasó al frente Marixa Balli, dejó al descubierto que su compañero no había compartido el detalle que había que tamizar el paté con el resto de los participantes.

"Si lo hubieras tamizado hubiese sido extraordinario, lamento que tus compañeros no hayan compartido esa información", sentenció Betular.

Polémica en MasterChef Celebrity

Esto generó que a medida que vayan pasando los participantes a presentar sus platos, este conflicto vaya creciendo y comiencen las bromas.

"El Turco se lo guardó para él", sentenció Eugenia Tobal luego de su devolución y Wanda Nara expresó: "Arreglá tus cuentas con el Turco, yo creo que te debe una".

Otra de las participantes que no dudó en quejarse del exfutbolista fue Momi Giardina. Entonces, el participante se quiso defender afirmando que le avisó a Evangelina Anderson y a Momi, aunque las dos negaron que fuese cierto.

Cuando Maxi López presentó su plato, los chefs le hicieron la pregunta de la noche: "¿Este paté está tamizado? A la vista se nota que no, pero era obvio que tenía que preguntar". Entonces el Turco expresó frente a las cámaras que se ganó muchos enemigos esta noche.

Como era de imaginar, cuando Evangelina Anderson presentó su plato, le preguntaron si había tamizado el paté y ella reveló: "Yo lo iba a tamizar, pregunté y me dijeron que no". A lo que Wanda afirmó "Esa es la peor de las traiciones".