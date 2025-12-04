jueves 04 de diciembre de 2025
4 de diciembre de 2025
Fuerte.

Alex Pelao habló de sus trastornos alimenticios en Masterchef Celebrity

Alex Pelao dejó de lado el humor y sus imitaciones y se animó a hacer una fuerte confesión cuando fue eliminado de MasterChef Celebrity en Telefe.

Por Diario La Unión
El humorista Alejo Cruzado Antonelli, más conocido como Alex Pelao, dejó de lado las imitaciones y su gran cantidad de talentos artísticos al quedar eliminado de Masterchef Celebrity Argentina, en Telefe, y contar por primera vez en público que sufre trastornos alimenticios.

La Gala de Eliminación tuvo como consigna realizar un plato con ingredientes y elementos redondos, acompañado por un pan de esa misma forma geométrica.

Alex preparó un sándwich de lomo con ensalada fresca de hierbas que fue considerado el peor plato de la noche por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

El humorista y Marixa Balli quedaron al borde de la eliminación, pero el jurado finalmente se inclinó por la salida del cordobés. Luego de que los tres chefs le agradecieron por haber transmitido alegría mediante su talento, Alex se quebró como nunca lo hizo delante de las cámaras.

El nuevo eliminado en MasterChef Celebrity

“Estoy muy agradecido. Me cuesta mucho bajar y salir un poco de la cáscara que se va armando”, comenzó el Alex Pelao en su despedida, y Wanda Nara trató de calmarlo recomendándole que se diera lugar a poder emocionarse.

Alex valoró el vínculo cercano que se logra a través de la comida y reveló que eso es algo con lo que él particularmente siempre tuvo mucho conflicto por sufrir trastornos alimenticios.

“Tuve siempre muchos conflictos y trastornos alimenticios. A partir de la experiencia de estar en Masterchef mejoré mi vínculo con el momento de comer, conecté más, le empecé a dar una cuota de valor. Me capitalizo en eso y ni hablar de este grupo hermoso, es divino y da gusto”, expresó Alex Pelao en Telefe.

“Gracias por animarnos y empujarnos a romper miedos, a ellos por la buena onda y la palmada en la espalda, a todos que siempre se preocupan de que estemos bien”, dijo el cordobés para Wanda Nara.

En la entrevista, Alex expresó que no alcanzó con la idea de su sándwich y que se quedó a mitad de camino en Masterchef Celebrity. “Siento un poco de impotencia y enojo por no haber estado a la altura, podría haberlo hecho mejor pero no encontré las formas”, analizó.

