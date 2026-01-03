La fuerte confesión de Romina Uhrig sobre sus adicciones tras salir de Gran Hermano

Romina Uhrig confesó en el ciclo “Se Picó" que vivió un momento de mucha oscuridad luego de su salida de la casa de Gran Hermano y de la enorme popularidad lograda en el certamen de Telefe, que incluyó una adicción a determinadas sustancias.

Luego de finalizar Gran Hermano, Romina Uhrig se reencontró con su ex, Walter Festa , pero al poco tiempo se separaron definitivamente. "Quería olvidarme de todo" dijo.

“Pude salir primero porque una de mis hijas (la mayor, Mia, de 15 años) me ayudó, después porque soy muy creyente y porque me tocó un muy buen especialista que me sacó adelante”, contó Romina Uhrig.

Según contó la ex Gran Hermano ya van dos meses desde que pudo superar este momento difícil de su vida. "Estuve haciendo cosas que claramente no estaban bien", confesó la ex Gran Hermano. Más tarde, habló con Infama y dio más detalles de esas épocas: "Fue un momento de caída, de mucho dolor, también puedo decir que creo que el dolor me llevó a hacer cosas".

"Cuando las nenas se iban con su papá... yo no me podía quedar en mi casa me tenía que ir de mi casa porque me quedaba llorando muy mal. [...] Todo lo que se dijo de mi tuvo una consecuencia muy grave, me hizo meterme en la noche", detalló tras su paso por el certamen de Telefe.

"Fui muy frágil con una persona puntual del medio, que me convidó algo que me dio un momento de alegría que no quería que se terminara más. Entonces, yo después estaba pensando en el finde porque iba a volver a salir", sentenció.

"Lamentablemente no lo pude manejar y es triste porque siempre me creí fuerte y pasé por otras cosas feas", explicó Romina Uhrig.