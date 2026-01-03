sábado 03 de enero de 2026
Escribinos
3 de enero de 2026
Fuerte.

La fuerte confesión de Romina Uhrig sobre sus adicciones tras salir de Gran Hermano

Romina Uhrig hizo unas durísimas confesiones sobre su lucha contra las adicciones luego de su paso por la casa de Gran Hermano.

Romina Uhrig, complicada.
Romina Uhrig, complicada.

Luego de finalizar Gran Hermano, Romina Uhrig se reencontró con su ex, Walter Festa, pero al poco tiempo se separaron definitivamente. "Quería olvidarme de todo" dijo.

Lee además
Romina Uhrig denunció a Yanina Latorre.
Todo mal

Por qué motivo Romina Uhrig denunció a Yanina Latorre
Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.
¿Qué onda?

Santiago del Moro reveló un cambio histórico en la casa de Gran Hermano
Embed

“Pude salir primero porque una de mis hijas (la mayor, Mia, de 15 años) me ayudó, después porque soy muy creyente y porque me tocó un muy buen especialista que me sacó adelante”, contó Romina Uhrig.

Las fuertes confesiones de Romina Uhrig

Según contó la ex Gran Hermano ya van dos meses desde que pudo superar este momento difícil de su vida. "Estuve haciendo cosas que claramente no estaban bien", confesó la ex Gran Hermano. Más tarde, habló con Infama y dio más detalles de esas épocas: "Fue un momento de caída, de mucho dolor, también puedo decir que creo que el dolor me llevó a hacer cosas".

Romina Uhrig volverá a entrar a la casa de Gran Hermano.
Romina Uhrig , ex Gran Hermano.

Romina Uhrig , ex Gran Hermano.

"Cuando las nenas se iban con su papá... yo no me podía quedar en mi casa me tenía que ir de mi casa porque me quedaba llorando muy mal. [...] Todo lo que se dijo de mi tuvo una consecuencia muy grave, me hizo meterme en la noche", detalló tras su paso por el certamen de Telefe.

"Fui muy frágil con una persona puntual del medio, que me convidó algo que me dio un momento de alegría que no quería que se terminara más. Entonces, yo después estaba pensando en el finde porque iba a volver a salir", sentenció.

"Lamentablemente no lo pude manejar y es triste porque siempre me creí fuerte y pasé por otras cosas feas", explicó Romina Uhrig.

Temas
Seguí leyendo

Por qué motivo Romina Uhrig denunció a Yanina Latorre

Santiago del Moro reveló un cambio histórico en la casa de Gran Hermano

Coti Romero de Gran Hermano contó cómo superó sus trastornos alimentarios

Cuándo llega Jimena Monteverde a El Trece con La Cocina Rebelde

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El Canal Volver presenta las películas de Sandro. 
Rescate emotivo.

El Canal Volver recuerda a Sandro a 16 años de su partida

Las más leídas

Te Puede Interesar

Romina Uhrig, complicada. video
Fuerte.

Romina Uhrig habló sobre sus adicciones tras la salida de Gran Hermano