domingo 18 de enero de 2026
18 de enero de 2026
Emergencia.

Se prendió fuego una casa en Temperley: socorrieron a una mujer mayor

El incendio ocurrió este domingo en 25 del Mayo al 1300, en Temperley. Bomberos, Defensa Civil y Emergencias Lomas asistieron a una señora de 86 años.

La casa quedó destruida tras el incendio.

La casa quedó destruida tras el incendio.

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana en la calle 25 de Mayo al 1300, casi esquina Alonso, a metros del puente vehicular que pasa por encima de las vías del Tren Roca.

En la casa vivía una mujer que se encontraba sola al momento del incendio. Por causas que se investigan, la propiedad empezó a prenderse fuego y las llamas se expandieron con mucha rapidez.

Bomberos y Defensa Civil, en acción en Temperley.

En el lugar intervinieron dos dotaciones de los Bomberos de Lomas de Zamora, a cargo del Sargento 1° Santiago Herrero. Se sumó al operativo el personal de Defensa Civil y una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, junto con la Policía de la jurisdicción.

Los bomberos asistieron a la mujer que vivía en el lugar. El personal de Emergencias Lomas le brindó atención en plena calle. No había sufrido heridas de consideración.

Por su parte, la casa sufrió serios daños: el fuego afectó techos, paredes y varios elementos de la casa. No hubo daños en casas linderas, según pudo averiguar La Unión.

Los Bomberos de Lomas de Zamora y otra emergencia

El auto quedó volcado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

El incendio en Temperley ocurrió sólo dos horas después del terrible choque en avenida Hipólito Yrigoyen y Paso, en Lomas de Zamora, donde dos autos protagonizaron una violenta colisión.

Se trataba de un Citroën C3 Aircross y un Honda CRV. El primero terminó volcado en medio de la avenida y hubo dos personas que sufrieron heridas leves. Los Bomberos de Lomas trabajaron con una dotación, con ayuda de Defensa Civil y Emergencias Lomas.

