Vecinos ayudan a reconstruir la casa incendiada en Villa Albertina: qué necesitan

En el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora hay una familia que está volviendo a empezar después de una tragedia que los dejó sin nada. El pasado 29 de diciembre, un feroz incendio destruyó por completo su casa y dos locales . En plena reconstrucción, piden ayuda para salir adelante.

El hecho ocurrió poco antes de Año Nuevo y conmocionó a los vecinos de Lomas. La vivienda familiar, un cotillón y una ferretería, todas ubicadas en la avenida Martín Rodríguez al 1900 , quedaron destruidas en llamas.

El peor cierre de 2025. Dos familias de Lomas perdieron todo antes de fin de año: cómo ayudarlos

En los últimos días, la familia avanzó con la limpieza de la propiedad y la remoción de escombros. El lugar está en ruinas y hay que reconstruirlo prácticamente todo.

Mario Velasquez , el dueño de la propiedad, dio detalles de cuál es la situación y pidió ayuda a los vecinos de Lomas de Zamora, ya que no cuentan con tanto dinero para comprar los materiales necesarios.

limpieza incendio

Un incendio devastador

“Junto a familiares y amigos nos pusimos a limpiar lo que quedó de ella e intentar rescatar al menos algo entre los escombros. Aún así, necesitamos mucha más ayuda. Todo tiene un costo y hoy no contamos con el dinero necesario para afrontar lo básico: desde elementos de higiene hasta materiales para poder levantar nuevamente la casa”, expresó Mario sobre la situación actual de su familia.

El hombre de 71 años dejó una lista con el presupuesto que implica la reparación de la vivienda. Entre pintura, caños, materiales y demás elementos, necesita al menos $2.5 millones. “Toda ayuda, por más mínima que sea, hoy hace una gran diferencia para nosotros”, remarcó el vecino de Villa Albertina, quien debe reiniciar un proceso de edificación que le llevó casi 50 años.

Mario explicó que "todo suma un costo muy alto" y pidió ayuda a por redes sociales: “Apelamos a la solidaridad y difusión, para poder recibir ayuda de quienes puedan colaborar”.

reconstruccion

Cómo ayudar

Las donaciones se pueden acercar a Martín Rodríguez 1963 y 1967, donde viven las sobrinas de Mario, el propietario de la vivienda que se prendió fuego.

Además, quienes puedan colaborar económicamente, pueden transferir al alias JONATHAN.np. La cuenta está a nombre de Jonathan Mario Velasquez Mamani.