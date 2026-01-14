Temperley arrancó los amistosos y avanza su preparación para la Primera Nacional

Temperley arrancó este miércoles su seguidilla de amistosos con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional. En el estadio Alfredo Beranger, disputó dos partidos ante Sacachispas , equipo que milita en la Primera C, y así metió primera en la pretemporada.

En el primer turno, el elenco dirigido por Nicolás Domingo igualó 1-1 ante el Lila con gol de Julián Carrasco , mientras que, en el segundo turno, se impuso por 2-0 con dos goles de Facundo Krüger , quien regresó de su préstamo en Barracas Central y arrancó afilado la pretemporada.

El flamante DT del Gasolero no dio demasiados indicios sobre el equipo titular que arrancará el campeonato, ya que apostó por un mix en ambos encuentros, pero sí dejó en claro su dibujo táctico: 4-2-3-1.

Uno de los cambios que trajo este nuevo esquema con respecto al utilizado el año pasado es la posición que ocuparon Luciano Nieto y Gabriel Hauche . Con este diseño, Nieto se posiciona unos metros más arriba, teniendo más vocación ofensiva. En esa misma posición lo ubicó Hauche, quien deja su rol de definidor y pasa a ser uno de los generadores de juego del equipo.

El nuevo Temperley empieza a tomar forma

Domingo mostró, por primera vez en el año, un bosquejo de cómo jugará su equipo en la próxima temporada de la Primera Nacional. Si bien no doy indicio de un posible 11 titular, de poco empieza a definir cuestiones importantes. Todos sumaron minutos de juego.

En el primer turno, con un dibujo 4-2-3-1, el DT puso en cancha a Mastrolía; Werro, Pacheco, Flores, Angelini; Toledo, Frías; Carrasco, Hauche, Esparza; Ayunta. Después ingresaron Bautista Fernández, Leandro Lucero, Matías Calzón y Francisco Silva.

temperley-amistoso-sacachispas Facundo Krüger, con dos gritos, fue el goleador de Temperley en la jornada. Prensa Temperley.

En tanto, en el segundo partido, y con el mismo esquema, el exmediocampista de Banfield utilizó a Morrone; Monti, Nardelli, Aguiñagalde, Souto; Arregui, Richarte; Brandán, Nieto, Jonathan Díaz; Krüger.

De esta manera, y con estos dos equipos, el entrenador de Temperley no dio muchos indicios sobre un posible equipo titular, pero sí sirvió para dejar en claro en qué posiciones tiene pensado ubicar a cada futbolista del plantel.

Lo que se viene para el equipo de Nicolás Domingo

El Gasolero continúa con su puesta a punta y este sábado, también por la mañana, disputará su segundo amistoso. En el estadio Alfredo Beranger, donde se está construyendo la nueva platea Edith Pecorelli, se enfrentará con San Martín de Burzaco, de la Primera B, y allí el DT continuará dándole forma a su idea de juego.