viernes 13 de marzo de 2026
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13 de marzo de 2026
Se picó.

Lali Espósito fulminó a Manuel Adorni: "Nos estamos deslomando"

Lali Espósito, con su filosa ironía, publicó un mensaje en las redes sociales en referencia a las polémicas declaraciones de Manuel Adorni.

Lali Espósito picanteó a Manuel Adorni.&nbsp;

Lali Espósito picanteó a Manuel Adorni. 

Con filoso estilo, Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la escena política después de publicar un mensaje cargado de ironía y que muchos usuarios de las redes interpretaron como una respuesta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El mensaje llegó en medio de la polémica por el viaje que el funcionario realizó junto a su esposa en el avión presidencial para participar de la Argentina Week en Nueva York.

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lali
El mensaje de Lali Espósito.

El mensaje de Lali Espósito.

El mensaje de Lali Espósito contra Manuel Adorni

En ese contexto, Lali Espósito primero publicó en su cuenta de X un emoji de payaso, en referencia a su canción dedicada a algunos políticos.

Finalmente, cuando un usuario subió un video con un guiño hacia ella, la cantante redobló la ironía y escribió: “Jajajajajjaaj, nos estamos deslomando... ¡serán shows inolvidablessss!”. Como era de prever, sus seguidores en las redes sociales celebraron esta ocurrencia de la artista banfileña.

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