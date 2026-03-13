Lali Espósito fulminó a Manuel Adorni: "Nos estamos deslomando"

Con filoso estilo, Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la escena política después de publicar un mensaje cargado de ironía y que muchos usuarios de las redes interpretaron como una respuesta al jefe de Gabinete , Manuel Adorni .

El mensaje llegó en medio de la polémica por el viaje que el funcionario realizó junto a su esposa en el avión presidencial para participar de la Argentina Week en Nueva York.

Mensaje directo. Lali Espósito cantó en el Cosquín Rock contra Javier Milei: "Para vos lo peor es..."

La reacción de Lali Espósito apareció después de que Manuel Adorni intentara explicar públicamente por qué su pareja lo acompañó en esa gira oficial.

En una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, una frase que rápidamente se viralizó y generó críticas.

lali El mensaje de Lali Espósito.

El mensaje de Lali Espósito contra Manuel Adorni

En ese contexto, Lali Espósito primero publicó en su cuenta de X un emoji de payaso, en referencia a su canción dedicada a algunos políticos.

Finalmente, cuando un usuario subió un video con un guiño hacia ella, la cantante redobló la ironía y escribió: “Jajajajajjaaj, nos estamos deslomando... ¡serán shows inolvidablessss!”. Como era de prever, sus seguidores en las redes sociales celebraron esta ocurrencia de la artista banfileña.