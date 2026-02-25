Homenajearon en Lomas de Zamora a San Martín en el día de su nacimiento

El Salón Eva Perón del Palacio Municipal de Lomas de Zamora fue el espacio elegido para celebrar un nuevo aniversario Nº248 del nacimiento del general José de San Martín , cuya vida fue ejemplo de renunciamiento, disciplina y compromiso con la libertad y la independencia.

Con la participación de Bomberos de Lomas, la Banda sinfónica municipal, Veteranos de Malvinas, representantes de la Cámara de comercio locales, colegios, Iglesia, autoridades del Municipio de Lomas, del Instituto histórico Municipal y de la Asociación Sanmartiniana de Lomas se realizaron las clásicas ofrendas florales para este héroe que nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Corrientes.

Silvina Surace, presidenta de la Asociación Sanmartiniana de Lomas, marcó: “Esto es un cumpleaños, esto es una fiesta. No es habitual que se haga esta celebración así que muchas gracias al Municipio de Lomas. Desde el área de Educación están dando un aporte para mí extraordinario que es dar imágenes de San Martín a los colegios, como el año pasado que se entregaron libros”.

Por su parte, la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, felicitó a los abanderados: “Qué orgullo de llevar la bandera argentina y eso representa a San Martín. No hay a nivel mundial figuras como la de San Martín, en términos integrales porque san Martín no era solamente un militar, un estratega, era un político y una persona con mucha sensibilidad”.

image La jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, en el acto de San Martín.

Y agregó: “San Martín también era grande porque supo crear comunidad, organización, disciplina, tenía compañeros que lo acompañaban, como la creación del Regimiento de granaderos a caballos, primera batalla de san Lorenzo, san Martín se cae del caballo, y lo salva Cabral, el hijo de una familia muy humilde, de pueblos originarios. Esto es una enseñanza, acá nadie se salva solo”.

Un ejemplo para Lomas de Zamora y el mundo

Al término del acto, Surace destacó a La Unión que San Martín “es la humildad y la libertad”. “Por suerte se está reivindicando mucho su figura, lo cual me alegra muchísimo, se está haciendo un gran trabajo por nuestros patriotas. El mensaje es seguir su ejemplo, sus virtudes, su heroísmo no sólo para las grandes cosas, si no para los actos cotidianos”, cerró.

Vanina Samaratti, directora del jardín Romero Brest de Budge contó que abordan en las salas de 4, 5 y 6 las máximas de San Martín: “Hacemos hincapié en el concepto de hermandad, responsabilidad y comunidad”.

Para cerrar, Alfredo Grassi, presidente del Instituto Histórico Municipal de Lomas, destacó que San Martín es un "gran prócer argentino": "Es un maestro también de enseñanza por todo lo que ha hecho y lo que ha dejado. Es un ejemplo de vida que muchos tendríamos que imitar. Tenemos un gran monumento en la Plaza Grigera inaugurado en la década del 70, es un orgullo para Lomas, que es sanmartiniana. Muchas escuelas e instituciones llevan su nombre".