domingo 30 de noviembre de 2025
29 de noviembre de 2025
Solidaridad.

Tras un incendio en Villa Albertina, necesitan reconstruir su casa y piden materiales

La familia afectada por el incendio, que vive en Villa Albertina, lanzó una colecta para juntar materiales de construcción, electrodomésticos y muebles.

Así quedó la casa en Villa Albertina: el incendio provocó grandes pérdidas para la familia lomense.

Un incendio en Villa Albertina provocó, el pasado miércoles, un enorme disgusto para una familia: su vivienda quedó prácticamente inhabitable a causa del fuego. Por ese motivo, lanzaron una colecta solidaria con el objetivo de volver a construir la casa.

Nahuel Beltrán, hermano de Noelia (hermano de la vecina damnificada), usó las redes sociales para pedirles ayuda a los vecinos con donaciones que le sirvan a la joven a poder reconstruir la vivienda en la que vivía junto a su pareja y su hijo de 6 años.

“Afortunadamente, mucha gente ya se contactó y nos donó ropa y alimentos, por lo que la campaña está siendo exitosa. Además, Desarrollo Social de Lomas nos facilitó colchones y artículos de limpieza, prometiéndonos más ayuda pronto”, explicó Noelia, quien aseguró que “el incendio nos dejó sin nada, perdimos todo”.

El incendio causó pánico en Villa Albertina.

Cómo ayudar a la familia de Albertina

Pero lo cierto es que la familia aún necesita ocuparse de la vivienda, la cual quedó inutilizable luego de que el fuego arrasara con todo lo que estaba a su paso. “Lo que más estamos necesitando son materiales para la construcción, como así también algunos electrodomésticos y muebles. Las paredes que todavía se mantienen en pie debemos tirarlas porque representan un peligro de derrumbe”, aclaró Beltrán.

"Lo que más estamos necesitando son materiales para la construcción, como así también algunos electrodomésticos y muebles. Las paredes que todavía se mantienen en pie debemos tirarlas porque representan un peligro de derrumbe"

El incendio se produjo el miércoles a la madrugada: la vivienda (una de las tres que hay en el terreno) situada en la calle Francisco de Aguirre al 100 fue prácticamente consumida por el fuego, pero afortunadamente no se registraron heridos ni víctimas fatales.

El fuego arrasó con todo lo que había en la casa.

Aquellos vecinos que quieran colaborar con la causa y puedan donar piedras, madera, arena, cal o cemento, como así también heladera y cocina, entre otros, pueden contactarse mediante un mensaje de WhatsApp al 1150491424 (Noelia).

