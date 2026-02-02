Mauricio Pellegrino piensa en un Lanús sin cambios para visitar a Instituto

Lanús tuvo arranque perfecto en el Torneo Apertura con los triunfos conseguidos frente a San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, y Unión de Santa Fe, en la Fortaleza. Y para continuar por ese camino, el Granate buscará otros tres puntos ante Instituto, en Alta Córdoba.
Mauricio Pellegrino disfruta del buen presente de su equipo, campeón de la Copa Sudamericana, por lo que ante la Gloria pondría el mismo 11 de las dos primeras fechas. Un voto más de confianza para sus dirigidos, que no se conforman y van por más.
El plantel realizó un entrenamiento este domingo en Cabrero y Guidi, previo al vuelo de este lunes al mediodía rumbo a la provincia mediterránea, donde en horas de la tarde trabajará en el Predio Deportivo Armando Pérez, del club Belgrano, en Villa Esquiú.
Los 11 de Lanús para no perder la punta
De no mediar inconvenientes, Lanús formará con Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.
Vélez Sarsfield, que venía de seis de seis, empató en Avellaneda con Independiente (1-1), mientras que Platense sorprendió a Talleres, en Córdoba (2-1), por lo que ambos suman siete puntos en la Zona A. Si Lanús gana, será líder absoluto; si empata, quedará 1º por goles a favor.
Cómo llega el rival de Lanús y lo que viene
Lanús enfrentará a un rival que viene golpeado, con derrotas frente a Vélez Sarsfield y Platense, que derivaron en la salida de Daniel Oldrá de la conducción técnica. Asumirán de manera interina Daniel Jiménez -ex jugador de Los Andes- y Bruno Martelotto.
Después de Instituto, tendrá dos partidos más antes de la primera final contra Flamengo, de Brasil -19 de febrero, como local- por la Recopa Sudamericana: recibirá a Talleres de Córdoba y visitará a Independiente (Interzonal). Llegando a esa instancia recién Mauricio Pellegrino podría mover circunstancialmente algunas piezas del equipo, puesto que ese trofeo es uno de los objetivos para sumar la novena estrella -cuarta internacional- en la historia del club.
Autoridades para Instituto vs. Lanús
Este martes, desde las 21.15, en el estadio Monumental Presidente Perón, arbitrará Bryan Ferreyra, secundado por Gabriel Chade y Diego Martín. Cuarto árbitro: Francisco Acosta. VAR: Silvio Trucco. AVAR: Diego Verlotta. Será televisado por la señal TNT Sports.