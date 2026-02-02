Mauricio Pellegrino piensa en un Lanús sin cambios para visitar a Instituto

Lanús tuvo arranque perfecto en el Torneo Apertura con los triunfos conseguidos frente a San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, y Unión de Santa Fe, en la Fortaleza . Y para continuar por ese camino, el Granate buscará otros tres puntos ante Instituto , en Alta Córdoba.

Mauricio Pellegrino disfruta del buen presente de su equipo, campeón de la Copa Sudamericana , por lo que ante la Gloria pondría el mismo 11 de las dos primeras fechas. Un voto más de confianza para sus dirigidos, que no se conforman y van por más.

El plantel realizó un entrenamiento este domingo en Cabrero y Guidi, previo al vuelo de este lunes al mediodía rumbo a la provincia mediterránea, donde en horas de la tarde trabajará en el Predio Deportivo Armando Pérez, del club Belgrano, en Villa Esquiú.

De no mediar inconvenientes, Lanús formará con Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz , José Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

Lanus Lanús buscará seguir como líder.

Vélez Sarsfield, que venía de seis de seis, empató en Avellaneda con Independiente (1-1), mientras que Platense sorprendió a Talleres, en Córdoba (2-1), por lo que ambos suman siete puntos en la Zona A. Si Lanús gana, será líder absoluto; si empata, quedará 1º por goles a favor.

Cómo llega el rival de Lanús y lo que viene

Lanús enfrentará a un rival que viene golpeado, con derrotas frente a Vélez Sarsfield y Platense, que derivaron en la salida de Daniel Oldrá de la conducción técnica. Asumirán de manera interina Daniel Jiménez -ex jugador de Los Andes- y Bruno Martelotto.

Después de Instituto, tendrá dos partidos más antes de la primera final contra Flamengo, de Brasil -19 de febrero, como local- por la Recopa Sudamericana: recibirá a Talleres de Córdoba y visitará a Independiente (Interzonal). Llegando a esa instancia recién Mauricio Pellegrino podría mover circunstancialmente algunas piezas del equipo, puesto que ese trofeo es uno de los objetivos para sumar la novena estrella -cuarta internacional- en la historia del club.

Autoridades para Instituto vs. Lanús

Este martes, desde las 21.15, en el estadio Monumental Presidente Perón, arbitrará Bryan Ferreyra, secundado por Gabriel Chade y Diego Martín. Cuarto árbitro: Francisco Acosta. VAR: Silvio Trucco. AVAR: Diego Verlotta. Será televisado por la señal TNT Sports.